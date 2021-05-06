蒙混闖關被X光識破 關員拆解進口沙發發現夾藏電子煙

財政部關務署基隆關在海運快遞貨物專區查驗，X光圖檔顯示申報「簡易沙發」的1箱貨物可疑，施以破壞性查驗，發現於沙發內夾藏電子煙主機、煙彈和煙油，清查共有18件貨物以相同藏匿手法進口闖關，將全案移送主管機關查處。

基隆關表示，4月29日在海運快遞貨物專區查獲沙發夾藏電子煙產品闖關案件，共計查獲有煙彈3941瓶、煙油83瓶及電子煙主機36台，市價約80萬元。

基隆關自去年11月底以來，已在快遞貨物專區多次緝獲電子煙相關產品。為避免電子煙產品流入國內市場，損害國人健康，海關將持續加強查緝，並籲請民眾切勿自國外購買進口，以免觸法受罰。

基隆關指出，電子煙彈、煙油內若含尼古丁及其他化學物質，依據藥事法規定應以藥品列管，未取得許可證輸入即屬禁藥，經查獲可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

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