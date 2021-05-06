快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒙混闖關被X光識破 關員拆解進口沙發發現夾藏電子煙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

財政部關務署基隆關在海運快遞貨物專區查驗，X光圖檔顯示申報「簡易沙發」的1箱貨物可疑，施以破壞性查驗，發現於沙發內夾藏電子煙主機、煙彈和煙油，清查共有18件貨物以相同藏匿手法進口闖關，將全案移送主管機關查處。

基隆關表示，4月29日在海運快遞貨物專區查獲沙發夾藏電子煙產品闖關案件，共計查獲有煙彈3941瓶、煙油83瓶及電子煙主機36台，市價約80萬元。

基隆關自去年11月底以來，已在快遞貨物專區多次緝獲電子煙相關產品。為避免電子煙產品流入國內市場，損害國人健康，海關將持續加強查緝，並籲請民眾切勿自國外購買進口，以免觸法受罰。

基隆關指出，電子煙彈、煙油內若含尼古丁及其他化學物質，依據藥事法規定應以藥品列管，未取得許可證輸入即屬禁藥，經查獲可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

財政部基隆關務局查驗海運快遞貨物專區貨物，查獲申報沙發但夾藏電子煙產品闖關案件。圖／基隆關提供
財政部基隆關務局查驗海運快遞貨物專區貨物，查獲申報沙發但夾藏電子煙產品闖關案件。圖／基隆關提供

基隆 海關

延伸閱讀

「蝦皮誠實節」祭出99元起免運、即期品10元瘋搶

為Epic大戰蘋果出庭 Xbox高層證實主機從未獲利

加熱菸惹議 新興菸品條例北市議會卡關

電子煙納管加水站投保1千萬元 苗縣議會完成一讀

相關新聞

影／沉船4船員抱浮木互打氣1人未挺過 客輪救起3人

漁順昇168號前晚10時在七星岩海域觸礁沉沒，船上4人失蹤，上午由蘭嶼駛回墾丁後壁湖的綠島之星3號，船長在蘭嶼東南方海面...

屏東漁船觸礁4人失蹤 「綠島之星」船長機警救起3人

屏東琉球籍「漁順昇168號」前晚觸礁4人失聯，今天上午3人被「綠島之星3號」救起。救人的船長許清屏表示，當時看到目標物，...

琉球籍漁船屏東觸礁 3船員獲救送醫前意識清醒

屏東縣琉球籍漁船漁順昇168號5日在鵝鑾鼻七星岩附近觸礁，行政院國家搜救指揮中心今天說，救起3名船員的交通船中午抵達後壁...

高雄警追販毒集團 意外查獲土製炸彈

高雄市警局少年隊今年偵辦販毒集團時，意外查獲集團內李姓男子為防身，以高空煙火的黑色火藥製成土製炸彈，經警方詢問後，李男坦...

竹市破市值5億元大麻工廠 蔡清祥：大麻不可能除罪化

新竹市警方今天宣布破獲史上室內最大的大麻工廠，查扣1540株大麻活株、7公斤大麻成品與880枝大麻香菸，市價近5億元。法...

囂張！轎班成員出巡前被逮 班頭要人不成嗆要警察局長扛轎

台南市警五分局昨天下午持搜索票在仁德區查獲王姓毒品通緝犯，未料，他的王姓友人今天凌晨得知後到分局找人，指臨時找不到人可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。