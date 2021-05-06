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林佳龍太魯閣事故關懷之旅 感謝台東殯葬業者

中央社 / 台東縣6日電

前交通部長林佳龍持續太魯閣號事故關懷之旅，今天到台東關懷罹難者家屬和受傷旅客，並專程和殯葬業者座談，感謝他們無私付出。

林佳龍今天低調到台東，先前往慰問罹難者家屬和受傷旅客後，接著趕到台東殯葬協會感謝殯葬業者在太魯閣號事故中的協助並和業者座談聽取意見。

林佳龍說，感謝包括76行者和殯葬業者在遇到重大災難時全力協助政府幫助家屬，讓後續的處置能推動，尤其是罹難者的最後儀容關係著家屬能不能放下來很重要，大家這種無私的付出都是無價的。

有關政府面臨到這種重大事件的處理，他談到SARS發生時他擔任行政院發言人，當時發生中央和地方不同調及N95口罩之亂，政府馬上開生產線，同時定時記者會且徵用電視台晚上7時至7時5分作為宣導，這些應變措施後來做成國家重大健康風險事件危機處理機制，也成為這次防疫的參考。

林佳龍最後表示，他和他的基金會將持續關懷太魯閣號事故的後續處理；對於他自己未來的規劃則不願多談，只說會努力，大家一起加油。

林佳龍 太魯閣

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