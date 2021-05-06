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女星陳艾琳台大高材生老公涉毒出庭 不排除自費戒癮治療
女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），去年間遭警方逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子菸。檢方複訊後命以3萬元交保候傳。台北地檢署今傳喚他出庭，據了解，顏庭笙態度良好，坦承持有大麻菸，檢方就扣案手機進行調查。
據了解，由於顏庭笙是初犯，檢方日後偵結不排除施以觀察勒戒，或請他自費接受緩起訴戒癮治療。
檢警調查，去年11月24日清晨，顏男開車行經國三甲線下北市辛亥路停等紅燈時，遭到轄區大安分局警網進行攔檢。警方從他隨身攜帶的電子菸和菸油驗出「大麻酚」成分、毒品檢驗試劑呈現二級反應，警方立即將他逮捕帶回。
據了解，警方在顏男身上查獲大麻菸油，他也坦承物品是自己的，但否認知道其中含有大麻成分。警方去年11月24日上午依違反毒品危害防制條例持有二級毒品移送複訊。
女星陳艾琳出身電視節目「大學生了沒」，綽號「琳琳腿、琳琳」她於2008年出道，畢業於台北市立教育大學（今台北市立大學）教育系；前夫為MP魔幻力量的前鼓手黃柏翔。近年自創品牌「浪花花藝」當老闆。
顏庭笙（31歲）是台大高材生，還曾是游泳國手，因為外型酷似藝人郭品超，因此參與電視節目「大學生了沒」，曾演出「我的完美男人」等多部戲劇、電影。兩人於「大學生了沒」結識多年，後來結婚、生女。顏庭笙在律師協助辦保後，快速步出北檢。
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