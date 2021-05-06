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扯！賓士男昨凌晨撞死黃暐瀚母 24小時前才酒駕闖紅燈被警查獲

聯合報 / 記者白錫鏗陳宏睿／台中即時報導

方姓美髮師昨凌晨，駕駛賓士車行經南區時，撞上媒體人黃暐瀚的七旬母親，黃母重傷不治，台中地檢署檢察官昨晚聲請羈押方嫌獲准。警方查出，方嫌更於前天凌晨，酒駕闖紅燈，在中市惠來路、櫻花路口被警查獲，酒測值達0.25mg/L，開的都是同一輛賓士車，經警依公共危險罪移送，沒想到竟又再犯，造成無法彌補之罪。

台中市警六分局查出，方男於5月4日凌晨3時30分，酒駕被警查獲。市政所員警巡邏經過惠來路、櫻花路口時，發現自小客車駕駛方姓男子違規闖紅燈，尾隨至文心路、櫻花路口停等紅燈時進行盤查，發現駕駛方嫌身上有酒味，經實施酒測酒測值超標，依公共危險罪送辦。

昨天凌晨，方男駕駛妻子的賓士車行經南區東興路一段、樹義一巷時，撞上知名媒體人黃暐瀚的七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後還到附近超商購買一罐海尼根啤酒，整罐喝完後，才向警方報案，並辯稱「很緊張才去買酒」經檢察官聲請羈押獲准。

檢警調查，透過路邊監視器、方男的手機通話記錄、訊息等，發現他肇事前曾在KTV與朋友喝酒、聚餐，經回溯到事發前約1小時，方正是從一家KTV走出；經緊急聯繫傳喚與方男共餐的7名友人，有人證實方男確實在席間喝酒，確認他昨天同樣是酒後開車，涉嫌酒駕致死罪，是本刑最輕3年以上、10年以下之罪責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親。記者陳宏睿／攝影
方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親。記者陳宏睿／攝影
方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親。記者陳宏睿／攝影
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酒駕 酒測 黃暐瀚

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