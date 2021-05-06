金門又見「划槳」偷渡客！這次還帶豬肉水餃果腹嚇壞岸巡人員

繼3月底發生一起大陸偷渡客自製浮具偷渡來金門，本月4日凌晨又有一位江姓男子以無動力橡皮艇划槳方式企圖偷渡闖關非法入境，好在被海巡署第十二巡防區指揮部順利緝獲，但江嫌隨身帶著16顆熟的豬肉水餃，讓查緝隊人員相當緊張，連忙全副武裝交由相關單位進行銷毀。

海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬表示，4日清晨4時50分，岸際雷達操作員於金門北面海域發現一可疑光點持續向岸際航行並與紅外線熱顯像操作員交叉比對，確定非屬正常作業船隻，隨即鎖定通報線上海巡艇及岸際巡邏人員展開岸、海勤務查緝部署。

5時53分，第一機動巡邏站查緝人員於三獅山(陸軍E10據點)岸際，成功緝獲企圖闖關的22歲的大陸籍江姓男子。

經清查，江姓男子隨身攜帶1卡行李廂，內含行動電源2顆、手機2支、銀行卡2張、熟豬肉水餃16顆、工具刀，且經量測江員體溫未有發燒，立即進行消毒作業，並已先將江員隨身攜帶之熟豬肉水餃進行銷毀。

江姓男子聲稱，是在5月4日凌晨1點多，從福建廈門小嶝島搭乘計程車出發，抵達大嶝島後，由沿海一路手划橡皮艇，前往距離約五公里的金門三獅山海邊，前後划了約3個多小時。他的橡皮艇船身還有紅星圖騰的旗幟，相當吸睛，據他表示這是他工作單位的旗識。

全案將待江員完成隔離檢疫期滿後，後續依違反入出國及移民法、國安法等案進行遠距偵訊調查。