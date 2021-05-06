快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門又見「划槳」偷渡客！這次還帶豬肉水餃果腹嚇壞岸巡人員

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

繼3月底發生一起大陸偷渡客自製浮具偷渡來金門，本月4日凌晨又有一位江姓男子以無動力橡皮艇划槳方式企圖偷渡闖關非法入境，好在被海巡署第十二巡防區指揮部順利緝獲，但江嫌隨身帶著16顆熟的豬肉水餃，讓查緝隊人員相當緊張，連忙全副武裝交由相關單位進行銷毀。

海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬表示，4日清晨4時50分，岸際雷達操作員於金門北面海域發現一可疑光點持續向岸際航行並與紅外線熱顯像操作員交叉比對，確定非屬正常作業船隻，隨即鎖定通報線上海巡艇及岸際巡邏人員展開岸、海勤務查緝部署。

5時53分，第一機動巡邏站查緝人員於三獅山(陸軍E10據點)岸際，成功緝獲企圖闖關的22歲的大陸籍江姓男子。

經清查，江姓男子隨身攜帶1卡行李廂，內含行動電源2顆、手機2支、銀行卡2張、熟豬肉水餃16顆、工具刀，且經量測江員體溫未有發燒，立即進行消毒作業，並已先將江員隨身攜帶之熟豬肉水餃進行銷毀。

江姓男子聲稱，是在5月4日凌晨1點多，從福建廈門小嶝島搭乘計程車出發，抵達大嶝島後，由沿海一路手划橡皮艇，前往距離約五公里的金門三獅山海邊，前後划了約3個多小時。他的橡皮艇船身還有紅星圖騰的旗幟，相當吸睛，據他表示這是他工作單位的旗識。

全案將待江員完成隔離檢疫期滿後，後續依違反入出國及移民法、國安法等案進行遠距偵訊調查。

海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬表示，江姓嫌犯是在4日清晨4點多，被雷達鎖定，然後在三獅山岸際將其擒獲。記者蔡家蓁/攝影
海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬表示，江姓嫌犯是在4日清晨4點多，被雷達鎖定，然後在三獅山岸際將其擒獲。記者蔡家蓁/攝影
22歲江姓男子利用網購的橡皮艇，搭配手滑，偷渡來金門，岸巡人員整理他的隨身行李。記者蔡家蓁/攝影
22歲江姓男子利用網購的橡皮艇，搭配手滑，偷渡來金門，岸巡人員整理他的隨身行李。記者蔡家蓁/攝影
江姓嫌犯隨身攜帶的16顆熟水餃，也成焦點，相關人員全副武裝攜回銷毀。圖/金門岸巡隊提供
江姓嫌犯隨身攜帶的16顆熟水餃，也成焦點，相關人員全副武裝攜回銷毀。圖/金門岸巡隊提供
22歲江姓男子利用網購的橡皮艇，搭配手滑，偷渡來金門，橡皮艇上還有奇怪的旗幟。圖/金門岸巡隊提供
22歲江姓男子利用網購的橡皮艇，搭配手滑，偷渡來金門，橡皮艇上還有奇怪的旗幟。圖/金門岸巡隊提供

海巡署 偷渡

延伸閱讀

楊鎮浯視察金門洋山淨水場 實地瞭解試營運與驗收進度

中一中學生向標哥道歉 顏寬恒送水餃「外地人不懂啦」

國軍副食豬肉排產地標示「台灣、美國」部隊買菜費思量

中一中kuso標哥網讚！ 顏寛恒：連絡送標哥水餃兼叫賣

相關新聞

影／沉船4船員抱浮木互打氣1人未挺過 客輪救起3人

漁順昇168號前晚10時在七星岩海域觸礁沉沒，船上4人失蹤，上午由蘭嶼駛回墾丁後壁湖的綠島之星3號，船長在蘭嶼東南方海面...

嬤離奇失蹤6年 孫涉殺人收押

十四年前嘉義中正大學劉姓女學生返回彰化為父慶生後離奇失蹤，檢警懷疑當時的同班同學阮姓男子有關，但查無結果；阮男祖父七年前...

蘇花改通車首起死亡車禍 曳引車追撞工程車釀2死

宜蘭縣蘇澳鎮台9線北上105.5公里處，今天下午2點多發生曳引車追撞交維車事故，造成2死3傷。這也是蘇花改通車後首起死亡...

漁順昇168號觸礁沉沒！船長父子共4人失蹤 家屬心急如焚

屏東琉球籍「漁順昇168號」漁船昨天下午2時出港前往南部海域捕撈黑鮪魚，深夜在鵝鑾鼻西南方8.3浬處七星岩海域觸礁進水下...

找了14年…女大生家人 哭到沒眼淚

「有眼淚，掉到沒眼淚！」十四年前才廿三歲的劉姓女大學生回彰化為父親慶生後人間蒸發。劉父說，為了找女兒，他有空就去嘉義，一...

掩酒駕？撞死名嘴媽 灌酒再報案

台中方姓男子昨天凌晨駕車衝撞七十歲陳姓婦人並拖行七十公尺致死，警方調查發現，方肇事後沒立刻報案，反而衝到超商買啤酒狂飲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。