酒後口角掏雙槍尋仇 湖口車行遭開多槍、槍轟到膛炸

新竹縣湖口鄉日前發生鬥毆槍擊事件，雖警方當天就將人逮捕，但據了解嫌犯行凶過程凶狠無情，不僅帶雙槍尋仇，還朝對方所開設的車行連開多槍，槍支都開到膛炸才罷休，又砸毀車行4輛自小客車才揚長而去，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及鬥毆滋事罪嫌將雙方移送法辦。

據了解，事發5月1日清晨胡姓男子及蕭姓男子雙方人馬在中山路上同間小吃店分別開桌飲酒作樂，席間2人因酒後發生發生肢體碰撞，又因先前早有結怨，隨即爆發口角，蕭男一行人則當場圍毆胡男，胡男被打後趁亂逃離現場。

沒想到胡男在逃離後隨即叫來友人助陣，還帶上2把槍支直接到蕭男所開設的車行尋仇，至少8人下了車後，直接開始對車行進行打砸，隨後掏出槍支朝車行內連續開槍，甚至連槍都開到膛炸才罷休，隨後上車離開現場。

因連續槍響讓附近居民驚嚇報警，警方獲報組成專案小組，才循線找到胡男與蕭男等人，經鑑識人員於現場採證，採獲彈殼及彈頭，同時詢問雙方事發經過及犯案過程，胡男坦承開槍，警方當天就將胡以槍砲彈藥刀械管制條例解送新竹地檢，經地檢聲押後法院裁定收押禁見。