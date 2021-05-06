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影／北市警打擊黑幫 局長大動作宣示決心
台北市警局松山之亂後，台北市長柯文哲日前表示中央有意撤換台北市警察局長陳嘉昌。陳嘉昌今天率領刑大及多位分局長舉行記者會，大動作公布警方攻堅掃蕩竹聯幫、天道盟不法份子等掃黑成果，宣示全力掃黑的決心。
台北市近日發生松山分局中崙派出所遭黑衣人滋事案、北投分局槍擊案、中山分局轄區餐廳遭潑灑蟑螂案等矚目社會事件，也傳出中央不信任陳嘉昌且有意將其撤換。
陳嘉昌今天大動作表示，去年北市警局已經查獲黑幫份子259人，專案對象有38人，今年至今有161人，專案對象25人，今天台北市政府警察局必須更加強力道掃黑，肅清黑幫份子。陳嘉昌進一步說明，中央沒有下達任何指示，北市警要下決心做該做的事，所以今天才會大動作舉行記者會宣示決心。
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