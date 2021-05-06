影／北市警打擊黑幫 局長大動作宣示決心

台北市警局松山之亂後，台北市長柯文哲日前表示中央有意撤換台北市警察局長陳嘉昌。陳嘉昌今天率領刑大及多位分局長舉行記者會，大動作公布警方攻堅掃蕩竹聯幫、天道盟不法份子等掃黑成果，宣示全力掃黑的決心。

台北市近日發生松山分局中崙派出所遭黑衣人滋事案、北投分局槍擊案、中山分局轄區餐廳遭潑灑蟑螂案等矚目社會事件，也傳出中央不信任陳嘉昌且有意將其撤換。