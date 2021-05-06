逮捕黑幫份子 北市警局長陳嘉昌主持記者會挽北市形象

竹聯幫綽號「西瓜」的陳姓男子（30歲），夥同天道盟正義會份子，涉嫌吸收台北、新北及桃園地區青少年加入幫會，藉此建立跨縣市活動勢力，為人暴力討債，以牟取不法暴利，台北市刑大日前接獲線報攻堅逮人。

據了解，陳嫌夥同幫眾經營賭場，日前在中山區雙城街超商前，強押被害人逼討債務，並以棍棒刀械毆打逼簽本票，事後丟包於五股山區。

陳嫌涉及暴力討債罪嫌後，為了要讓一名王姓同夥出面翻供以求脫罪，找不到人就找上王的友人，押到汽車旅館囚禁，指使小弟以棍棒痛毆，導致被害人手臂骨折，全身嚴重挫傷，還逼簽14萬元本票並持槍威逼對方按月交付金錢補償，才丟包離去。

今年2月，陳嫌和人在新北市一家泰國蝦餐廳吃飯，酒後與其他顧客口角，陳嫌認為餐廳教唆對方引發糾紛，唆使小弟分持棍棒砸毀店家，逼迫商家關門道歉。

台北市刑大經數月跟監蒐證，報請桃園地檢署指揮偵辦，時機成熟分持搜索票及拘票，同步檢肅陳嫌與其他8名共犯到案，並查扣棍棒、刀械、防彈背心、手槍、達姆彈等相關不法證物，全案依組織、槍砲、毒品及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，並持續追查其他不法。

台北市刑大今天舉行記者會，由局長陳嘉昌主持，他說北市日前發生數起社會矚目治安事件，包含松山分局中崙所遭黑衣人滋事案、北投分局槍擊案及中山分局轄區餐廳遭潑灑蟑螂案，警察局動員警力短時間內迅速偵破，但仍造成民眾心理不安。

陳嘉昌要求警察局全體同仁，持續加強打擊幫派組織不法活動，絕不允許幫派組織危害社會治安。