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膠舟突破海峽防線案 國防部：海軍雷達偵蒐有其限制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

中部海域海岸防線遭到陸民以膠舟突破，海岸巡防署昨起至今日上午召集中部分署等單位召開檢討會，海軍也遭此案波及，被質疑海上防線洞開。國防部發言人史順文上午表示，海軍雷達能偵蒐的目標有其限制，主要仍以在航艦艇為主，而海巡與海軍過去都有簽定支援協定，會進行檢討避免類案再發生。

國防部上午舉行例行記者會，說明陸軍枯水期協助抗旱作為。史順文被詢及相關議題，作上開回應。

一名大陸籍男子上月30日晚天在台中港西碼頭被發現，他聲稱從大陸福建駕橡皮艇來台灣投奔自由，以橡皮艇後方加掛舷外機動力、裝滿四個油桶方式，一天內橫渡台灣海峽、暢行無阻。海巡、海軍因此被質海上防線洞開。

史順文表示，海軍雷達偵蒐仍以海上偵巡艦艇為主要目標，能偵蒐到的目標仍有其限制，主要是大型目標物；而針對小型的竹筏或舟艇，雷達會受到海上波浪或反光干擾。而海巡與海軍過去都有簽定支援協定，會進行檢討避免類案再發生。

海巡署官方在案後對此案尚未作出回應，據了解，昨今兩日署部密集召開檢討會，針對案發當地巡防區雷達當日回波圖與岸際巡邏隊部署進行檢視，希望找出漏洞所在。

周姓大陸男子所駕橡皮艇，一桶油已耗盡；艇未充氣前可放在收納袋內，方便攜帶。圖／民眾提供
周姓大陸男子所駕橡皮艇，一桶油已耗盡；艇未充氣前可放在收納袋內，方便攜帶。圖／民眾提供

海軍 海巡署 國防部 台灣海峽

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