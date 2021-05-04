影／品田山男失足墜200公尺崖身亡 空勤直升機吊掛遺體

新竹縣尖石鄉玉峰村海拔3524公尺的品田山，昨天上午傳出一名57歲徐姓男子疑似不慎失足，從200公尺高落差的懸崖墜落身亡，新竹縣消防局昨天派出6人山搜小組，在今天清晨合力將遺體搬運至品田山三角點，於上午8時許配合直升機吊掛下山。

新竹縣消防局表示，山搜小組成員昨天下午2時許就已將抵達事發地點，但徐男墜崖的地方為一處落差非常高的懸崖峭壁，周遭地勢險峻，山搜人員使用繩索器材架設拖拉系統，今天上午6時許才將患者拖拉至品田山三角點。

山搜小組成員指出，昨天抵達事發地點時，就已經發現現場因地形因素，無法直接以直升機吊掛，只能另覓平台，但搬運途中天色漸暗，考量安全才暫時停止救援行動，大家直接就地夜宿，並且在今天凌晨3時許繼續搬運作業將遺體轉移至合適吊掛點。