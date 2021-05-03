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雙北警局長餐會上千蟑螂攻擊 目擊者：超惡心要收驚了
台北市大安臥龍義警中隊今晚在中山區一間餐廳2樓內，舉辦交接典禮餐敘，餐廳櫃台卻遭不明人士丟擲上千隻蟑螂。當場目擊的北市議員王欣儀直呼「超級惡心」，王欣儀說，她助理目擊兩名年輕人丟蟑螂，餐廳二樓大廳，瞬間千隻蟑螂竄出，超級噁心，就像蜜蜂群聚般恐怖，直呼「真的要去收驚了！」
另外，北市議員鍾沛君人已在餐廳宴會廳內，她僅看到清潔人員打掃中，不過超級怕蟑螂小強的鍾沛君說，「還好閃過！」鍾說，她最怕的就是蟑螂，還好有閃過，否則明天應該不能去議會上班了。
王欣儀表示，今天晚間七點三十分左右，她抵達餐廳時，助理突然看到兩名年輕人跑著離開，當時她就看到怎麼地上有一堆蟑螂，結果上餐廳二樓，發現超級噁心，蟑螂多到就像蜜蜂群聚般恐怖。
王欣儀說，她算是不怕蟑螂的人，但看到這麼多、近千隻蟑螂爬出來，超級恐怖、超級噁心。她也問店家，店家更莫名其妙，根本沒有跟人結怨，店家氣憤「丟蟑螂的人，真的無法無天。」
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