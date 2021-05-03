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北市大安宮廟義工遭砍2刀 傳外籍人士洗腳被阻行凶
台北市大安區和平東路巷弄內一間廟宮今午2時許傳出砍人事件，年約70歲的蘇姓男子肩部、胸部中刀，意識清醒，送仁愛醫院治療，警方目前鎖定一名外籍人士涉案，正積極追緝。
據了解， 被砍七十歲男子為寺廟義工，外傳是這名外籍入士在寺廟洗腳被勸阻，引發不滿，拿尖刀對寺廟義工不利。但真正行凶動機，警方仍在調查。
【中央社／台北3日電】
一名外籍女子今天下午到台北市大安區一間宮廟利用洗手台洗腳，7旬蘇姓志工上前制止，雙方爆發衝突，外籍女子竟持利器劃傷蘇姓志工後逃逸，警方正循線追查。
警方於下午近3時許獲報，大安區和平東路二段巷弄內一間宮廟發生傷人案件，造成蘇姓志工肩部及胸口撕裂傷、意識清醒，隨即協助送台北市立聯合醫院仁愛院區治療，幸無大礙。
經調查了解，案發時一名外籍女子在宮廟洗手台洗腳，遭蘇姓志工看到後予以制止，雙方因此爆發衝突，外籍女子突持利器劃傷蘇姓志工後逃逸。
警方目前正在調閱監視器畫面追查犯嫌和犯案凶器。
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