越南逃逸移工跨海騙同鄉 穿公安制服視訊詐千萬
陳姓女子、楊姓男子找越南籍逃逸移工，穿制服假冒越南公安跨境視訊騙越南人，3個月向4、50人詐得逾千萬元；刑事局在台中市搜索話務機房查獲陳女等9人，再拘提話務商林姓男子，依詐欺、組織犯罪條例罪嫌移送。
檢方聲押7名越南人獲准，命林男、楊男交保；陳女曾在馬來西亞參與詐欺集團騙大陸人，被判刑1年5月未到案執行，發布通緝，警方解送歸案。
警方調查，34歲陳女是現場負責人，找53歲楊男當幹部，透過越南小吃店吸收20歲出頭的越南逃逸移工，去年9月在台中市至善路租透天厝設機房。
犯嫌假冒越南電信公司、公安致電越南人，謊稱涉及刑案要監管帳戶，指示匯款到越南人頭帳戶，還穿公安制服與被害人視訊取信。
越南警方去年4月通報情資，指1名越南女子被騙越南盾32億9200萬元（約台幣419萬元）。刑事局國際科第二隊清查話務系統，12月搜索機房，拘提、逮捕陳女、楊男及7名越南人，上月12日在台中拘提林男。犯嫌多坦承犯案。
刑事局查扣公安制服、電腦、帳冊及現金63萬元，正釐清陳女等人是否涉及越警通報案件，懷疑有其餘機房共用話務系統，已提供情資給越警協查。
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