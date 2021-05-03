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疫情無法遣返！宜蘭移民收容所連日爆衝突 全寢失控欲外逃
移民署宜蘭收容所4月間接連發生衝突事件，一名甘比亞籍受收容人遭同寢越南籍室友毆打，案發2日又有20餘名越南籍受收容人，因疫情影響遲遲無法遣返，趁收容所方開門受理收容代表陳情時，擠出戒區試圖逃跑；移民署表示，相關案件皆已依規定懲處、依法送辦，後續將加強教育內部人員，進一步檢討所方缺失，強調面對違失絕不護短。
移民署指出，宜蘭收容所內一名甘比亞籍穆斯林受收容人，4月24日在寢室內做禮拜時，同寢另名越南籍受收容人認為睡眠受到影響，出手毆打該名穆斯林至受傷送醫，但傷者事後不願提告，願意讓對方賠償和解，故未送辦，所方仍依規定對施暴者祭出禁止會面處分。
另因疫情影響，各國班機大受影響，不少受收容人無法盡快返鄉，近期越來越多等待遣返的外籍受收容人情緒鼓譟，宜蘭收容所內20餘名受收容人4月26日不斷出言抱怨，所方人員同意由各寢室內受收容代表出面表達訴求，未料近5、6間寢室門鎖一打開，不僅受收容代表，全寢人員都向外推擠，試圖逃出收容所。
寢室外近20名戒護人員見狀，立刻組成人牆將失控的受收容人推回寢室，同時出言勸阻，有任何不滿都先透過受收容代表出面表達，雙方僵持數分鐘後，受收容人才全數回寢。
移民署北區事務大隊大隊長林澤謙說，收容所針對個人宗教信仰，其實設有特定寢室讓受收容人入住，但不是每個受收容人都願意入住。
疫情影響越南班機甚鉅，4月26日的衝突多為越籍受收容人涉案，案發當下所方人員處置算迅速，但打開寢室進行溝通時，讓受收容人擠出寢室，仍有檢討空間，目前已將涉嫌重大的5名受收容人依脫逃罪嫌函送偵辦，移民署也將針對簡姓所長等所方人員進行調查，若有違失將依規定懲處，絕不護短。
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