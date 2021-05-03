快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情無法遣返！宜蘭移民收容所連日爆衝突 全寢失控欲外逃

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

移民署宜蘭收容所4月間接連發生衝突事件，一名甘比亞籍受收容人遭同寢越南籍室友毆打，案發2日又有20餘名越南籍受收容人，因疫情影響遲遲無法遣返，趁收容所方開門受理收容代表陳情時，擠出戒區試圖逃跑；移民署表示，相關案件皆已依規定懲處、依法送辦，後續將加強教育內部人員，進一步檢討所方缺失，強調面對違失絕不護短。

移民署指出，宜蘭收容所內一名甘比亞籍穆斯林受收容人，4月24日在寢室內做禮拜時，同寢另名越南籍受收容人認為睡眠受到影響，出手毆打該名穆斯林至受傷送醫，但傷者事後不願提告，願意讓對方賠償和解，故未送辦，所方仍依規定對施暴者祭出禁止會面處分。

另因疫情影響，各國班機大受影響，不少受收容人無法盡快返鄉，近期越來越多等待遣返的外籍受收容人情緒鼓譟，宜蘭收容所內20餘名受收容人4月26日不斷出言抱怨，所方人員同意由各寢室內受收容代表出面表達訴求，未料近5、6間寢室門鎖一打開，不僅受收容代表，全寢人員都向外推擠，試圖逃出收容所。

寢室外近20名戒護人員見狀，立刻組成人牆將失控的受收容人推回寢室，同時出言勸阻，有任何不滿都先透過受收容代表出面表達，雙方僵持數分鐘後，受收容人才全數回寢。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙說，收容所針對個人宗教信仰，其實設有特定寢室讓受收容人入住，但不是每個受收容人都願意入住。

疫情影響越南班機甚鉅，4月26日的衝突多為越籍受收容人涉案，案發當下所方人員處置算迅速，但打開寢室進行溝通時，讓受收容人擠出寢室，仍有檢討空間，目前已將涉嫌重大的5名受收容人依脫逃罪嫌函送偵辦，移民署也將針對簡姓所長等所方人員進行調查，若有違失將依規定懲處，絕不護短。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙。記者李隆揆／攝影
移民署北區事務大隊大隊長林澤謙。記者李隆揆／攝影

移民署 越南 疫情

延伸閱讀

移民署宜蘭收容所驚傳兩起鬥毆鬧房 所方駁斥私了指控

宜蘭收容所鬧房 移民署：已函送5人法辦

中大調查：逾半港青決意移民 較2018年增10個百分點

恢復大陸商務人士來台承諾未落實？移民署嚴正澄清

相關新聞

疫情無法遣返！宜蘭移民收容所連日爆衝突 全寢失控欲外逃

移民署宜蘭收容所4月間接連發生衝突事件，一名甘比亞籍受收容人遭同寢越南籍室友毆打，案發2日又有20餘名越南籍受收容人，因...

頭份闖紅燈開車跑給警察追 死巷甕中捉鱉起出槍毒

一輛轎車5月1日凌晨在苗栗縣頭份市新華、隆恩路口闖紅燈，警方發現攔查不停，警車尾隨6、7公里，洪姓男子將小轎車開進死巷，...

陸膠舟偷渡來台案 專家：警示海軍海巡裝備及部署需求

大陸民眾自稱以網購軍規膠艇自福建沿岸下水出發偷渡來台，竟能橫渡台灣海峽突破海巡、海軍海上和雷達偵測防線登上台中港。有專家...

膠舟横渡海峽破我防線傳奇？海軍打臉陸偷渡客：機率小

大陸民眾自稱以網購軍規膠艇自福建沿岸下水出發偷渡來台，竟能橫渡台灣海峽突破海巡、海軍海上和雷達偵測防線登上台中港。但海軍...

2女討債亮槍 慘被4男打趴制伏

陳姓女子與劉姓男子疑有債務糾紛，日前相約協調卻被劉放鴿子，心生不滿，昨天凌晨得知劉在某民宅吃宵夜，帶槍偕李姓女子一同前往...

橫渡很難 海巡研判搭船接駁

一名大陸人自稱駕駛橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，一位漁民說，夏天風浪小，橡皮艇體積小容易收納且不易被發現，雷達也不易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。