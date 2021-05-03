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新營分局之光 許誌量榮獲警政署全國勤指績優人員

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

警政署舉辦110年度全國勤指績優人員評選，新營警分局勤務指揮中心警員許誌量榮獲殊榮，由台南市警察局長方仰寧頒獎表揚，肯定在職務上盡責，有效打擊犯罪維護治安，可說是實至名歸。

51歲的許誌量，從警32年，新營警分局說，許誌量平日工作態度積極，2013年3月24日柳營區隨機殺人案及2019年6月14日犯嫌涉嫌持槍殺警案件，二案均為社會性矚目的重大刑案，許員獲報立即指揮調度線上巡邏員警封鎖現場，並通知偵查隊隊長及採證人員迅速趕至。

許誌量指揮調度線上警力即時詢問確定犯嫌姓名，查詢系統中犯嫌特徵，至調閱路口監視系統，掌握歹徒逃逸行經方向，同步指揮線上警力，執行攔截圍捕終將犯嫌逮捕到案。除此之外許員指揮調度線上警力成功救援自殺案件，自2018年至2020年共39件，績效卓著。

新營警分局勤務指揮中心警員許誌量（右）榮獲警政署全國勤指績優人員，由台南市警察局長方仰寧（左）頒獎表揚。圖／警方提供
新營警分局勤務指揮中心警員許誌量（右）榮獲警政署全國勤指績優人員，由台南市警察局長方仰寧（左）頒獎表揚。圖／警方提供

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