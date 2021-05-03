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頭份闖紅燈開車跑給警察追 死巷甕中捉鱉起出槍毒

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車5月1日凌晨在苗栗縣頭份市新華、隆恩路口闖紅燈，警方發現攔查不停，警車尾隨6、7公里，洪姓男子將小轎車開進死巷，警方逮人在車內起獲2把改造手槍、2顆子彈及1包安非他命，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局頭份分局今天宣布破案，指出斗坪派出所警員彭皓偉、蘇偉華5月1日凌晨2點11分在新華、隆恩路，執行防制危險駕車勤務，發現洪男（46歲）駕駛轎車闖紅燈，立即上前攔查，轎車未停車受檢，一路闖紅燈逃逸，警車尾隨到苗栗縣三灣鄉三灣村產業道路底無路可逃。

洪男棄車逃逸，員警追捕順利逮人，洪男向警方坦承持有槍彈，員警在車內查獲2把改造槍枝、2顆子彈、1包安非他命等證物，隨後將他帶回偵辦，警方調查，他攜槍、毒訪友，遇見警方臨檢心虛闖紅燈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌法辦。

頭份警分局分局長何孟宗表示，肅槍是治安維護重點工作，分局將持續強化查緝非法槍械力道，針對改造槍械及持有槍械等不法行為，持續展現強勢掃蕩作為，積極查緝非法槍械，並向上溯源，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。

苗栗縣頭份警方5月1日凌晨追查一輛闖紅燈轎車，車內起出槍彈及毒品。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份警方5月1日凌晨追查一輛闖紅燈轎車，車內起出槍彈及毒品。記者范榮達／翻攝

苗栗縣 毒品 警察

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