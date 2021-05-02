和女友吵架路人當和事佬 男不爽他雞婆開槍判9年

潘姓男子去年9月27日晚間在街頭和女友口角爭執，周姓男子路過撞見，上前想當和事佬勸架，被潘認為多管閒事，變成兩個男人嗆聲；潘在混亂中掏出改造手槍朝周的腹部開了一槍，隨後躲回租屋處，警方出動重兵封鎖圍捕將潘逮捕起獲槍彈，周送醫脫險；新竹地院審理終結，依持有非制式手槍、殺人未遂等罪判刑9年，併科罰金10萬元。

判決書指出，周男當晚要去超商購物，撞見潘男與女友爭執，見潘疑準備動手揍女友便上前勸架，演變成兩個男人互嗆，潘盛怒下返回宿舍抄起槍彈，直接在距離周約1公尺持槍瞄準，先扣兩次板機但未擊發，第三次打中周的左下腹部，導致周腹槍傷併內出血、左骨盆閉鎖性骨折、腹部穿刺槍傷、左側其他髂骨開放性骨折，所幸送醫治療後脫險。

法官審理時，潘男否認殺人未遂犯行，辯稱持槍只是想對空鳴槍嚇唬周男，且原本是瞄準對方腳部，因閃避周攻擊才不小心打中其腹部。

法官調查，潘男於1公尺極近距離內、以平舉方式持槍對周男身體開槍射擊，依一般經驗法則判斷極容易射中人體要害造成死亡；另外，潘於連續朝周扣板機兩次都未能擊發後，仍繼續扣第三次板機，這證明潘的目的絕非單純嚇唬之意，潘無視子彈射殺人體的危險性，更有殺人的不確定犯意，這些都足以認定潘的供詞不足採信。