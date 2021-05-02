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台中2悍女帶槍衝民宅討債 反被4男制伏頭臉受傷
台中市陳姓女子與劉姓男子日前約在北屯區協商債務，因劉未現身，陳女怒不可抑，今天凌晨2時許，得知劉與友人在南屯區的民宅內，找來李女幫忙，前往討債，雙方協調破裂，陳女原欲拿藏在皮包裡的槍示威，未料被對方4人制伏，過程中陳女、李女二人頭部受創，目前就醫中，全案暫依恐嚇、槍砲等罪嫌方向偵辦。
據查，涉案人都素行不良，都有重利等類似前科，陳姓女子（27歲）與劉姓男子（41歲）有百萬的債務糾紛，雙方日前本來約在北屯區洲際棒球場協調債務，但劉並未出席，陳女不滿被放鴿子，找來李姓女子（32歲）幫忙，陳女擔心人單勢薄，還在皮包內預藏好改造手槍。
今天凌晨2時許，陳女、李女二人掌握劉姓男子等4人在南屯區永春東七路的民宅內，因此前往討債，但雙方協調債務未果，陳女原欲取出皮包內改造手槍示威，未料卻遭劉等人制止，過程中兩女頭部受傷。
台中市第四警分局獲報到場後，將二人送醫，其中1人右眼角瘀青、後腦勺擦挫傷；另1人無明顯外傷，疑似驚嚇過度送醫。經診治後2人皆無大礙無生命危險。
警方查扣現場改造手槍一把、子彈3發，已送往鑑驗，查明是否具有殺傷力，詳細案情仍待後許調查釐清，全案暫依傷害、恐嚇、槍砲等罪方向偵辦。
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