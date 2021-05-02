疑因債務糾紛起衝突 男持刀劃傷室友逃逸六小時被帶回

新北市泰山區一名35歲王姓男子疑因金錢糾紛，與室友38歲林姓男子發生衝突，被對方持刀劃傷小腿，造成長約20公分刀傷，所幸緊急送醫暫無大礙。林男犯後逃逸無影，警方追緝六小時後，在三重地區一間三溫暖發現林男蹤跡，目前正帶回派出所了解案情，詢後依殺人未遂函送新北地檢署。

附近鄰居表示，案發地點是一層專門出租的分租套房，共有五間。林男與王男同住，鄰居說，時常聽到兩人有爭執。

警方調查，王與林皆有毒品前科，兩人否認是情侶關係，稱僅是同租一間房。昨天約莫中午，王與林起口角衝突，林男持利器劃傷王男，卻直至下午5時許，才致電王男妹妹稱他砍傷了王男，要她帶王去醫院，還傳了一張傷口照，隨後逃離住所。

妹妹看到照片大吃一驚，在朋友陪同下前往哥哥住所，報警後與警方一同上樓，看見哥哥倒臥，雖意識清楚但現場血跡斑斑，趕緊叫來救護車送醫，經急救暫無大礙。

警方循線調閱監視畫面，六小時後在三重地區一間三溫暖找到林男並將他帶返所內了解案件。林男宣稱，王與他同住，卻不繳交房租也不工作，還欠了他不少錢，他中午與王男因債務發生口角，一氣之下拿了把刀欲恐嚇王男，卻不慎劃傷對方小腿，對於為何隔了一段時間才報警逃逸，則不願交代。