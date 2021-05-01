男身懷毒品送上門問路 警機靈強勢逮捕

高雄陳姓男子凌晨將車違停在派出所外問路，警員見他神色緊張，疑有酒駕、毒駕狀況，深入盤查後，陳男又與警方發生推擠，並將隨身背包丟在一旁的加油站內，直到警員將他制伏後，發現包內藏有海洛因、安非他命，還有吸食器。

據了解，今天凌晨5點多時，陳男（34歲）開車載著女友鄭姓女子，到左營警分局啟文派出所外詢問如何前往楠梓區翠屏路，警方見他違停在中華路上的圓環，且神情怪異，可能有酒駕、毒駕狀況，便依法盤查。

盤查過程中，陳男不斷向車道中央退去藉故離開，還將隨身側背包夾藏置腋下企圖掩飾，更顯得可疑；警員立即告知他行為會造成其他用路人安全，如果持續將對他實施保護管束。

陳男聽聞後，準備逃離現場，正當警方上前攔阻，他還不斷咆嘯並揮手攻擊警員，導致攔阻的警員密錄器掉落地面、嘴唇挫傷，陳還將側背包丟棄在派出所旁的加油站中。