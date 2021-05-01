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看準疫情影響毒品價格上揚 幫派設置毒品工廠遭查獲

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

保三總隊及刑事局接獲線報，天道盟正義會徐姓男子（30歲），透過竹聯幫份子在竹北地區承租一處鐵皮屋後，找來業界知名王姓製毒師（50歲），在鐵皮屋內製造愷他命。

警方蒐證數周後，上個月26日攻堅逮人，逮捕徐、王及邱姓男子（23歲），起獲第三級毒品愷他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜、冷熱循環機、加熱、攪拌等機械設備。若製成毒品販售，市值約兩億左右。警方還抄獲烏茲衝鋒槍一把、改造手槍兩把、子彈170顆。

警方指出，徐嫌發現台灣因為疫情緣故，走私困難，導致愷他命等毒品價格攀升，走私困難，每公克要價3000元。

徐嫌認為有利可圖，與竹聯幫合作，由對方承租鐵皮屋，找來王姓製毒師製毒。

嫌犯數周前挑好某鐵工廠作為掩護，立即封閉工廠窗戶、迅速搬遷設備機具，以從事大規模製毒犯行，重金購進五部攪拌、合成、過濾、加熱等製毒設備，將未受管制的化學原料逐步加工合成至K他命毒品，進行現場一條龍製造程序。

專案小組為避免毒品完成後大量流入市面，掌握嫌犯的毒品結晶完成前發動查緝，順利截斷製毒流程，查扣大批半成品、化學原料及設備機具，接續警方又搜索起獲烏茲衝鋒槍一把、改造手槍兩把、子彈170顆，將大批極具殺傷力之軍火扣案偵辦，

徐、王等人訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送檢方偵辦，目前都已羈押禁見。

保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影
保三總隊與刑事局，破獲幫派製毒工廠，起獲價值兩億元的K他命，另外查獲衝鋒槍等槍械。記者廖炳棋／攝影

毒品 竹聯幫 走私 毒犯

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