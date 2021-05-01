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PMMA、喵喵再奪1命！桃園女口吐白沫 血液裡都是混合毒品

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子幫同居劉姓女友買毒品咖啡包，劉女施用後身體抽蓄、胡言亂語，林擔心報案被抓竟延遲2個多小時無作為，直到劉的母親回家見女兒倒地口吐白沫送醫仍不治，法醫解剖發現，劉體內有PMMA、喵喵等新興毒品，確認混合藥物中毒死亡，法院依毒品、過失致死罪判林7月，可上訴。

檢警調查，林男2019年12月19日經劉女所託，拿著劉女給他的錢向不詳人士購買8包混有安非他命、PMMA的毒品咖啡包，當晚11點多回家，就用開水沖泡和劉女一起施用，直到隔天早上10點，林、劉各自喝了3包、2包。

未料20日下午3點多，劉女因服用混有安非他命、PMMA的毒品，身體開始不適陸續出現胡言亂語、喃喃自語、身體抽蓄、坐立不安及走路不穩等異常反應，林明知施用來不明毒品，極可能發生死亡結果，應本於幫助劉施用第二級毒品之危險前行為保證人地位，將劉立刻送醫。

但林男卻遲遲沒叫救護車，等到劉的母親晚上6點多回來，才發現女兒躺在地板上口吐白沫，緊急送醫搶救仍不治，經法醫解剖鑑定是服用混合多種中樞神經興奮劑中毒，致中毒休克死亡。

審理時，林坦承幫劉女買毒幫她沖泡施用，但否認過失致死，林的辯護人說，劉女用毒後症狀，林男認為是一般症狀，待休息片刻就會退去，且自己和她用量一致，自己也中毒導致判斷力下降，無法判斷劉女是否須立刻送醫。

經法醫研究所鑑定，發現劉女血液中驗出PMMA、MDMA（搖頭丸）、三級毒品喵喵（中樞興奮劑）還有安非他命、鎮靜安眠藥等物，多數會對中樞神經、心臟產生毒性，同時服用產生協同效應，判斷劉女因濫用藥物造成中毒性休克死亡。

其中法醫研究所鑑定人更直言，劉女血液中發現好幾種新興藥物，以PMMA濃度較高，很多新興藥物文獻上尚無標準中毒量或致死濃度，法醫實務上很少見單一藥物中毒死亡，「都是因為混合型的藥物中毒而死亡」。

法院審酌，林男見劉女出現異狀，還有拿衣架敲打她試探意識，但3點半就發現卻棄之不顧，反而先出門接小孩，5點半回家仍繼續不理，延誤2個多小時未送醫，錯失急救時機，過失明確。

法院認為，林擔心自己和劉女用毒被查獲，遲不將她送醫急救，延誤2個多小時致死，且犯後否認，考量林和劉的家屬均和解、按時賠償，依幫助施用第二級毒品罪、過失致人於死罪，各判他3月、6月，應執行有期徒刑7月。

PMMA新興毒品示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
PMMA新興毒品示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

毒品

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