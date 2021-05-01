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影／製毒還藏衝鋒槍 保三警逮幫派都爭奪的製毒老師傅

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手先在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和天道盟正義會 、竹聯幫幫派都爭奪，師父級製毒師父王姓男子等3人，警詢後依毒品及槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦。

保三總隊刑警大隊去年底獲悉國內有幫派找來經驗豐富製毒老師傅製毒，意圖牟取不法暴利，經過數月追查，4月底會同刑事局偵四大隊、北市中山警分局、新北中和及新店警分局、桃園市刑大、楊梅警分局、新竹縣刑大、竹北警分局兵分多路，先在竹北一處樹林旁一間鐵工廠內查獲一處製毒工廠，隔天又在桃園查獲另一處製毒工廠。

據了解，主嫌徐姓男子（30歲）挑好新竹縣竹北市一間鐵工廠和桃園一處鐵皮屋作為掩護，重金找來具高端製毒技術，天道盟正義會 、竹聯幫等幫派都爭奪的「老師父」王姓男子（50歲），入廠進駐指導學徒邱姓男子（23歲），進廠後立即封閉工廠窗戶、迅速搬遷重金購進的製毒用玻璃反應釜和五部攪拌、合成、過濾、加熱等製毒設備機具，從事大規模製毒，以國內特殊罕見製毒手法，將未受管制之化學原料逐步加工合成至K他命毒品，進行一條龍製造程序。

警方共查獲K他命半成品156公斤、原料920公斤外，還起獲烏茲衝鋒槍一把、改造手兩把、子彈170顆。所幸該批毒品尚未流入市面，阻斷黑道金脈，警詢後依法移送台北地檢偵辦。

保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
保三總隊日前會同刑事局、北市、新北、桃園、新竹警方聯手在新竹及桃園破獲兩處製毒工廠，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜等設備，查獲主嫌徐姓男子和師父級製毒師父王男等3人。記者王長鼎／攝影
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新竹 毒品 幫派 竹聯幫

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