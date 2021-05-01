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台南警方安平清樓掃蕩 掃出1長1短槍上百顆子彈逮2嫌

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

警方陸續逮捕29歲廖姓、25歲吳姓男子兩人，昨晚移送後裁定收押禁見。記者邵心杰／翻攝
警方陸續逮捕29歲廖姓、25歲吳姓男子兩人，昨晚移送後裁定收押禁見。記者邵心杰／翻攝

台南市安平區2月接連發生幫派火併釀兩死，檢警追緝7嫌，檢方依殺人罪嫌起訴。台南市警四分局因應轄區大樓林立特性，為淨化地區治安，展開為期2天清樓社區專案，針對安平地區3處不良聚合處所與出租屋搜索，查扣1長1短槍枝、空氣鎮暴槍及子彈上百發，逮捕29歲廖姓、25歲吳姓男子兩人，昨晚移送後裁定收押禁見。

台南市警四分局調查，4月初線上巡邏查獲有通緝犯在安平某大樓處居住，防治組、偵查隊結合派出所同仁針對該大樓進行「清樓專案」，針對短期租屋、出入複雜、生活起居異常的住戶，經現地查訪，鎖定特定對象，懷疑藏有槍械及子彈等物。

經報請台南地檢署檢察官董詠勝指揮偵辦，近日蒐證齊全、認時機成熟，4月28日、29日拂曉出擊兵分多路，先在建平路一帶拘提到廖姓主嫌，並有吳姓嫌犯自願到案說明，並在兩處不良聚合處所搜索，分別查獲MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝、90子彈143顆、霰彈子彈25發。

警方進一步清查兩嫌有無涉及他案，進一步清查槍枝來源，溯源追查外，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將兩嫌移送法辦。

同時，警方在搜索社區大樓押解人犯過程中也碰到居民，認為警方能在未發生治安事故前，能掃蕩出槍械逮補犯嫌，很不簡單。

台南安平警方為期2天清樓社區專案，前往3處不良聚合處所與出租屋搜索，查扣1長1短槍枝、空氣鎮暴槍及子彈上百發。記者邵心杰／翻攝
台南安平警方為期2天清樓社區專案，前往3處不良聚合處所與出租屋搜索，查扣1長1短槍枝、空氣鎮暴槍及子彈上百發。記者邵心杰／翻攝

槍枝 幫派

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