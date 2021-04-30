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調查官搞丟6.5公斤安毒再有新發展 徐宿良妻獲法院釋放

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

調查局搞丟6.5公斤毒品案再度有新發展，檢方上月30日依貪汙公務員財產來源不明等罪嫌，將航基站前機動組長徐宿良和妻子李翠萍聲押獲准，經李女2度提抗告，台灣高等法院發回重裁，桃園地院今開庭認為，李女非公務員，也難認和徐有侵占毒品犯意聯絡，嫌疑不足，今收押滿月裁定釋放。

全案起因於，桃園地檢去年11月獲報調查局航基站保管的扣案毒品下落不明，立案偵辦後續懷疑徐宿良、李翠萍帳戶有多筆與收入顯不相當金額流入，今年3月29日搜索2人住處，查扣戶頭及賓士車、多隻勞力士名表及愛馬仕名牌包，將2人聲押隔日或法院裁准。

李翠萍在押時2度提起抗告，第1次經高院撤銷發回，桃園重裁維持羈押，但李不服再提抗告，高院2度撤銷發回，桃園地院今再開庭。

審理時，李女矢口否認犯行，法院審酌檢察官認定李涉犯貪汙治罪6之1條公務員財產來源不明等罪嫌，但該罪犯罪主體必須是公務員，李女並不符合公務員身分，認定嫌疑不足。

而檢方以徐宿良涉嫌侵占6.5公斤安毒部分，除李女是徐的妻子外，並無其他證據證明李是徐的共犯，而有犯意聯絡、行為分擔。另對於遺失的6.5公斤安毒，究竟被什麼人侵占，或是有無變賣等換取金錢等，依現有證據也難以證明，因此檢方主張李涉犯洗錢防制法、毒品等均嫌疑不足。

法院審理後認為，檢方對李女聲請羈押的犯罪嫌疑釋明不足，今上午裁定駁回，李翠萍當庭釋放；對此，桃園地檢署表示，收到裁定書會補充理由提起抗告。

桃園地院審酌，李翠萍涉嫌貪汙、洗錢等嫌疑不足裁定釋放，桃園地檢表示將抗告。記者曾健祐／攝影
桃園地院審酌，李翠萍涉嫌貪汙、洗錢等嫌疑不足裁定釋放，桃園地檢表示將抗告。記者曾健祐／攝影

公務員 毒品 貪汙

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