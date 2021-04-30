疑批准寶和會槍手12次特見 北監：行政程序完備

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，遭爆出在台北監獄服刑的槍手陶彥誠有不合程序的特見。北監今天下午召開記者會表示，陶12次特見的相關文件，「在行政程序上是完備的」。

媒體爆料指出，寶和會2年來透過鍾姓股市炒手，安排因內湖槍擊案在台北監獄服刑的槍手陶彥誠「特別事由接見」，數量高達12次，特見人員多為寶和會成員，其中1次還是曾對館長開槍的劉丞浩，上述特見均由北監前典獄長謝琨琦批准，遭外界質疑有特權或弊案。

台北監獄下午3時舉辦記者會對外說明，由台北監獄副典獄長李金德出面接受媒體聯訪，李金德表示，陶彥誠12次特見的部分，相關文件在行政程序上是完備的，現階段也無依刑法函送人員問題，都是由檢察官主動函詢相關事由。

李金德說，監獄基於有助管理、戒護、教化輔導、重大事故或其他事由，認為有必要可核准相關接見，針對陶彥誠獲特見，都是基於以上的事由。

他說，只要符合相關法令規定，都可以來聲請該類接見，針對接見陶彥誠的人的身分、謝琨琦與寶和會成員間的關係等，李金德則皆表示「不得而知」，至於聲請接見的原因，他表示，現已進入司法程序，不方便對外說明。