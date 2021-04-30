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寶和會獲典獄長批准「特見」槍手12次安撫？台北監獄將說明

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，媒體爆料指出，寶和會2年來透過鍾姓股市炒手，安排因內湖槍擊案在台北監獄服刑的槍手陶彥誠「特別事由接見」，由寶和會大哥、槍擊館長槍手劉丞浩等人前往特見，目的是為安撫陶，因12次特見均由前任典獄長謝琨琦批准，質疑恐有特權或弊案。

對此，台北監獄今臨時通知，下午3點將舉辦記者會對外說明；矯正署副署長蔡永生表示，針對該案今有派員赴北監取得相關資料，目前人員尚未返回，主要是比對聲請、批准特見的行政程序有無完備，剩下的就是機關首長的權限。

蔡表示，該案目前矯正署、台北監獄未將相關人等函送，是先前已有檢察官主動介入調閱資料，有無涉及刑事責任現由檢方釐清中。

媒體爆料指出，鍾姓股市炒手假釋後曾於2019年7月至2020年9月間，透過關係聯繫北監前典獄長謝琨琦，由謝批准讓陶彥誠獲12次特別事由接見、4次增加接見，每次和劉見面的幾乎都是寶和會成員，其中還包括曾對館長開槍的劉丞浩。

外界質疑，以往安排特見多是立法委員等安排，但陶彥誠卻仍頻繁獲特見機會，與寶和會成員多次見面、接觸，但申請事由卻仍不明，懷疑當中恐有不法勾當，甚至引爆特權、弊案之嫌。

台北監獄前任典獄長謝琨琦。圖／北監提供
台北監獄前任典獄長謝琨琦。圖／北監提供

槍擊 監獄

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