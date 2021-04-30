離譜警喝花酒鬧事嗆「我三重分局」 父竟是彰化黑道政客

黃均峰之父黃浚豪(原名黃漢鉛)，是中部地區海線知名角頭，曾任三屆線西鄉長。圖／聯合報系資料照 新北市警三重分局警備隊警員黃均峰本月25日南下高雄時，與友人到酒店消費，叫來女陪侍陪同，黃卻因故與友人起衝突，酒店報警，黃員竟拒查嗆聲「我是三重分局」，被轄區警方依規定通報，三重警分局記兩小過並列管考核。黃員再被起底，父親是黑道政客黃浚豪，是中部地區海線知名角頭老大，也是昔日槍擊要犯「黑牛」黃鴻寓的姪子。

黃浚豪原名黃漢鉛，有槍砲、殺人、恐嚇、妨害自由等前科，曾任兩屆彰化縣議員、三屆彰化線西鄉長。2000年他與手下兼司機林正雄涉嫌以暴力介入鄉長補選，以及多起槍擊案及工程綁圍標案，被檢警核定為治平對象。

2002年，黃浚豪因被控重傷害、妨害公務等罪嫌，合併應執行有期徒刑3年6月，重傷害部分可上訴，但妨害公務已定讞，黃因此被解職。

2003年，黃浚豪昔日小弟兼司機林正雄因涉及煙毒、槍砲等被通緝，逃亡期間還勾結中部地區黑道趁機坐大，犯下多起恐嚇取財，被警方列為治平對象，同年11月20日，與警方在台中地區發生槍戰，林正雄自知無法脫逃持槍自盡，所駕車上被起出一把烏茲衝鋒槍及三把制式手槍。

黃浚豪事後淡出政壇，直至2013年才出馬協助前鄉代會主席蘇賜木參選線西鄉長，未料蘇當選4天，還沒就任就病逝，他應支持群眾要求再次參選並順利當選，坦承過去「年少輕狂」，這些年修養心性，雖倉促間再度競選鄉長，但堅持「對人無成見，做事有是非」原則。2018年，黃浚豪尋求連任之路被線西鄉新人蘇韋峻中斷。

黃均峰是黃浚豪兒子，雖父親為中部海線知名角頭，但他報考警校，自警專31期畢業後便在三重服務，從警約莫6年，期間常因情緒控管不佳等問題被檢討記過，更因故不得配槍，輾轉調往警備隊服務。本月25日黃員趁休假與友人南下高雄找樂，前往十全一路上酒店消費。黃員在席間與友人爭執，酒店報警，黃員卻對前來處理的轄區員警囂張表示「我是三重分局警備隊！」，被轄區員警依規定通報，三重警分局第一時間知悉此事後，也立即針對黃員違反「非因公不得涉及不妥當場所」，記過2次處份並追究相關人員考監責任。