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影／強調「勿看圖說故事」徐國勇談合照:不認識趙介佑

聯合報 / 記者 陳筠青 任忠泰 陳聖文 黃靖雯／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押，政治風暴延燒。有媒體刊登趙介佑和內政部長徐國勇過去合照，徐國勇上午出席松山慈惠堂2021台北母娘文化季時受訪，他再次強調「不認識趙介佑」，但有人來找他拍照，他也不會拒絕。

徐國勇解釋，去年趙介佑的祖父80大壽時，他有出席祝壽，當時趙介佑來照相，他也不知道趙介佑是大老的孫子。徐國勇說，他是公眾人物，只要站在那邊，一定會有人來跟他照相，他不會拒絕，也不可能在民眾要求合影時，還對他們身家調查。

徐國勇強調，他不認識趙介佑，合照之事遭曝光，「是不是有人故意有什麼目的？我不做揣測」，他也呼籲大家「一張照片，不必看圖說故事」。

趙介佑與徐國勇合照。圖／翻攝趙介佑微信
趙介佑與徐國勇合照。圖／翻攝趙介佑微信

趙介佑 徐國勇

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