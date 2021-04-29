台南新化多起校園竊案嫌犯逮到了 恐逾10多所學校受害

台南市新化區近來陸續發生數起侵入校園辦公室偷竊案，新化警分局研判是專偷學校之慣犯，為維護校園安全，防止再犯，組成專案小組全力偵辦。經不眠不休調閱監視器終於發現作案車輛，鎖定一名蔡姓通緝犯（49歲），進一步以車追人，終於發現歹徒使用犯案機車之落腳處，27日見時機成熟，持搜索票至犯嫌租屋處搜索，現場起獲犯嫌竊盜時所穿戴犯案工具一批等關鍵贓證物，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

警方調查，嫌犯坦承自去年10月至今年4月陸續至新化區3所國、高中（工），破壞窗戶後，侵入行政大樓辦公室及教師辦公室等處所行竊，偷走現金及易變賣有價值的物品，得手10多萬元，也供稱在台南市多區學校犯下多起校園竊案，初估受害學校多達10多所，新化警分局針對竊嫌是否涉及其他刑案陸續清查中，並通知鄰近分局清查犯嫌是否涉及轄內校園遭竊案。

新化地區學校校長今天連袂前往新化分局感謝警方對校園竊案偵辦的用心，讓師生能夠安心。