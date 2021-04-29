快訊

台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

台南新化多起校園竊案嫌犯逮到了 恐逾10多所學校受害

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區近來陸續發生數起侵入校園辦公室偷竊案，新化警分局研判是專偷學校之慣犯，為維護校園安全，防止再犯，組成專案小組全力偵辦。經不眠不休調閱監視器終於發現作案車輛，鎖定一名蔡姓通緝犯（49歲），進一步以車追人，終於發現歹徒使用犯案機車之落腳處，27日見時機成熟，持搜索票至犯嫌租屋處搜索，現場起獲犯嫌竊盜時所穿戴犯案工具一批等關鍵贓證物，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

警方調查，嫌犯坦承自去年10月至今年4月陸續至新化區3所國、高中（工），破壞窗戶後，侵入行政大樓辦公室及教師辦公室等處所行竊，偷走現金及易變賣有價值的物品，得手10多萬元，也供稱在台南市多區學校犯下多起校園竊案，初估受害學校多達10多所，新化警分局針對竊嫌是否涉及其他刑案陸續清查中，並通知鄰近分局清查犯嫌是否涉及轄內校園遭竊案。

新化地區學校校長今天連袂前往新化分局感謝警方對校園竊案偵辦的用心，讓師生能夠安心。

蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區3所高中職及國中校長，感謝新化警方對校園竊案偵辦的用心。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區3所高中職及國中校長，感謝新化警方對校園竊案偵辦的用心。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓慣竊侵入校園行竊過程都被拍下。記者吳淑玲／翻攝

竊盜 偷竊 監視器

延伸閱讀

67年前祈雨成功 台南新化朝天宮二請神農大帝「祈雨」

影／消防栓噴出3樓高水柱 住戶嚇：以為發生地震

影／新化美術協會會員大會 高雄科大教授蔡定中任會長

少女9次農會提領 竊走男友阿嬤208萬元

相關新聞

中共竊取高科技機密再一樁 高薪、豪華旅遊誘台灣人賣命

法務部調查局新北市調查處接獲情資，指出在大陸從事大數據晶片設計的北京憶芯科技公司勾結啓源會計師事務所、香港商必博人力銀行...

TV Pay非法影視平台被抄 銅板價「追劇神器」涉侵權

蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，兩年來涉嫌以APP、機上盒提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電...

為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

新北地方法院院今審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩仍堅稱沒有殺人犯意，只是一時氣憤才開槍，他首...

黑幫槍手投案宛如走星光大道 北投警分局長自請處分

北聯幫成員楊志豪、郭旻峻涉嫌在4月10日朝北投媽祖協會，也就是北聯幫堂口開槍示威，今天上午由律師陪到案，搭乘保時捷跑車，...

淡江大橋施工處驚見男浮屍 身分無法確認待警調查

新北市淡水區今天上午11時許被民眾發現一具浮屍漂浮海中，經警、消到場檢視，浮屍已明顯死亡、無法確認身分，將進行相驗釐清，...

影／綠二代涉毒遭爆享特權 江啟臣：民進黨證天下無敵

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的29歲兒子趙介佑被爆涉嫌販毒，日前到北投分局會見因案借提友人，引發特權說。國民黨主席江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。