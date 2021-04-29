聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑幫槍手投案宛如走星光大道 北投警分局長自請處分
北聯幫成員楊志豪、郭旻峻涉嫌在4月10日朝北投媽祖協會，也就是北聯幫堂口開槍示威，今天上午由律師陪到案，搭乘保時捷跑車，由小弟撐傘進警局，宛如走星光大道。北投分局長陳炯志表示，同仁輕忽誤判形勢，未在第一時間持拘票逮捕，造成社會觀感不佳，將追依規定追究行政責任。
分局長今天下午在記者會表示，今天2名犯嫌在律師陪同下投案，嫌犯進入本分局時，同仁輕忽誤判，未依規定依照拘票立即上銬，造成社會觀感不佳，本分局深刻檢討，對於執勤員警疏失，將依規定追究行政責任「我當分局長，督導不周，也會向我的長官自請處分」。
北投分局偵查隊指出，經士林地檢署指揮偵辦，在4月12日及4月20日，共計搜索6處地點，20日拘提接應的3人到案，分別是48歲朱男、37歲邱男、27歲李男等。
陳炯志指出，加上警方已經斬斷犯嫌後援，拘提行動快要可以掌握藏匿地點，犯嫌對外發出訊息稱要投案，警方也同樣掌握且握有拘票，犯嫌投案時，可予以上銬，但同仁誤判情勢，將報請警局懲處，至少要記過處分。
傳言指出警方黑道協助下，策動投案？陳炯至口氣堅定稱，絕無可能，我們不會跟黑道幫派談條件。本案深入究辦，絕不寬待，用以捍衛警察執法威信及尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言