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TV Pay非法影視平台被抄 銅板價「追劇神器」涉侵權

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，兩年來涉嫌以APP機上盒提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元；刑事局在新北市搜索其辦公室，帶回蕭及工程師等7人，檢方依著作權法罪嫌複訊後請回。

警方調查，50歲蕭姓男子將平台伺服器架設美國，透過國內經銷商販賣APP、機上盒，民眾花2500元購買機上盒，或每年付費800至900元買APP，可掃瞄QR Code取得附贈的APP，用電視、電腦或手機觀看無版權內容，號稱銅板價「追劇神器」。

今年初，日本Fuji TV、 NTV、TBS、WOWOW、TV Asahi電視台，委由日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（CODA）跨海提告；國內霹靂國際多媒體、民視、東森、TVBS、三立、年代、壹電視、中天、八大、非凡、緯來，則透過中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會報案。

刑事局電信偵查大隊第三隊追查，鎖定蕭在新北中和區某商辦大樓租辦公室，7日搜索帶回6名工程師，並通知蕭到案；蕭稱販賣合法APP，附贈APP則是測試使用，每月花200萬元研發，至今仍虧損。

幹員檢視伺服器後台影片管理清單，發現8萬4683部影片，有《天橋上的魔術師》、《未來媽媽》等熱門台劇，因後台操作介面使用簡體中文，懷疑是大陸系統。

警方查扣後台程式碼、電腦主機15台、雲端伺服器22台、機上盒468台，視情況通知經銷商調查。

蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／翻攝
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／攝影
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／攝影
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／攝影
蕭姓男子經營網路影視平台TV Pay，涉嫌提供未獲授權的國內外電影、影集及電視節目，被國內及日本電視公司提告侵權4億8千萬元。記者李奕昕／攝影

日本 天橋上的魔術師 機上盒 APP

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