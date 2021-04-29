台鐵太魯閣號事故 日本東京、盛岡消防跨海送暖

台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，花蓮縣消防局全力搶救、協助傷患脫困，期間收到來自海內外感謝信，有小朋友用注音符號拼出謝謝，日本東京消防廳、盛岡市消防團也跨海發信送暖。

台鐵太魯閣號4月2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道發生出軌事故，造成49死、逾200人輕重傷。花蓮縣消防局今天指出，獲報後立即投入大量救災能力搶救，共計動員警、義消人員及救難志工399人，出動各式救災救護車輛45輛。

花蓮縣消防局表示，日本東京都消防廳總監清水洋文、盛岡市消防團長雫石眞一分別跨海來信表達對此次事故哀悼與搜救行動的鼓勵，雫石眞一提到「花蓮縣的朋友的悲哀，就是我們的悲哀」，共同祈願台灣人民能早日康復盡早回復以往日常生活。

救災期間，消防局指出，不斷收到全國各地、各年齡學生親手寫下感謝卡，最小年齡層是彰化縣的幼兒園小朋友，以畫圖方式表達；還有台中市、新北市等國中小、高中學生的感謝信。

消防局表示，豐原高中周姓同學寫下「你們的無私地付出讓台灣能更美好，你們都在各種黑暗、窄小的環境下執行任務，是一個很偉大的身分，讓台灣能有更多溫暖，謝謝你們的奉獻！」

另外，新北市建國國小5年級學生寫道「謝謝消防人員們，讓受難者家屬能安心回家」；也有1年級學生用注音符號夾雜國字，拼寫出「謝謝你們很努力地救很多人」。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，這次事故有賴全國各地公私團體迅速動員協助，讓救災能夠快速完成，將損害降至最低，各地寄來感謝信函，也鼓勵同仁繼續以保護民眾生命財產安全為己任，繼續努力精進。