影／賓士車遭開槍射成蜂窩 警掌握白色轎車影像曝光！

台中市梧棲區大智路一段旁一輛黑色賓士轎車，今日清晨遭不明人士持槍連開9槍，左側車身留下9個彈孔，場景怵目驚心，幸無人受傷，警方目前已鎖定涉案車輛，擴大調閱監視器全力追緝中。

今天凌晨4時許，一名超商店員當時正在抽菸，看到一輛未懸掛車牌的白色轎車，行經梧棲區大智路一段時槍聲大作，但未看到有人持槍，趕緊向警方報案。

警方獲報到場勘查，發現一輛黑色賓士轎車遭不明人士開槍，車上大大小小的彈孔共有9個，從彈孔研判是霰彈槍，現場尋獲6個塑膠彈殼。

受害陳姓車主表示，他當時正在睡覺，聽到巨響被吵醒，還以為是放鞭炮，透過窗戶查看車子沒事又上床睡覺，直到警方到場後打電話給他，才發現左側車身被開槍，嚇了一大跳，因自己與家人交往都很單純，未與人結怨，懷疑是尋仇開錯槍。

附近住戶表示，住在這裡多年，第一次聽到槍聲，因為當時下雨，槍響沒那麼明顯，但仍相當害怕；平時與受害鄰居並不熟，只知道其是開機械工廠。