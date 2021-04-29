快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

堅壁清野抓北聯幫槍手 大哥風光投案小弟拍影片給媒體

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區中央北路上的媽祖文化協會，疑似為北聯幫堂口，今年4月10日遭楊男、郭男開槍示威，今天北投分局指出，使用「堅壁清野戰術」斬斷黑幫接應手腳，策動犯嫌出面，楊志豪、郭旻峻今天由小弟們駕駛保時捷，載至警局風光投案，小弟拍攝影片立即提供媒體使用。

北投分局偵查隊長指出，楊、郭犯案逃逸後，都在一起行動，且多次更換藏匿地點，經士林地檢署指揮偵辦，在4月12日及4月20日，共計搜索6處地點，20日拘提接應的3人到案，分別是48歲朱男、37歲邱男、27歲李男等。

據悉，北聯幫成員楊男有毒品前科，且有癲癇及精神科就診紀錄，還曾在2018年間於警局應訊時，因服藥問題情緒失控遭警方壓制，怒罵刑警「我如果150碼沒有打到他家的人，你再看看」並飆罵三字經，法院依照妨害公務執行罪，判處拘役50天可易科罰金。

檢警調查，楊男、郭男疑似因不滿北聯幫成員內部糾紛，光天化日朝媽祖協會開槍示威，逃逸19天後今投案。楊、郭2人交出一把制式手槍，及一支道具槍，至於有無殺傷力，待鑑定釐清。

今天早上7時許，楊、郭2人分別搭兩輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，小弟們早就在場等候拍攝紀錄時刻，楊、郭2人下車後，小弟列隊等候，還有人撐傘，宛如是風風光光走紅毯進入警局，大哥進入警局後，警方隨即拿出拘票逮捕，小弟同時也把影片提供給媒體。

北投分局稱，專案小組從案發後，每日密集召開專案會議，使用「堅壁清野戰術」 犯嫌藏匿需要有後勤補給，因此逐步清除後方可能支援的小弟，並接著策動犯嫌出面，此為刑警慣用的偵辦技巧之一。

郭旻峻（左一），涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝
郭旻峻（左一），涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝
楊志豪涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝
楊志豪涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝
帶著黑底白花紋口罩的楊志豪，和紅邊黑外套的郭旻峻，涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝
帶著黑底白花紋口罩的楊志豪，和紅邊黑外套的郭旻峻，涉嫌朝堂口開槍，今日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝

北投 保時捷

延伸閱讀

北聯幫槍擊2嫌 搭保時捷投案交2槍 北投分局：全程掌控

警方借提人犯 私下通融見親友？北投分局配合警署調查

為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

女駕奧迪拒警攔查被開兩槍 友人中彈丟包醫院身亡她投案

相關新聞

為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

新北地方法院院今審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩仍堅稱沒有殺人犯意，只是一時氣憤才開槍，他首...

堅壁清野抓北聯幫槍手 大哥風光投案小弟拍影片給媒體

台北市北投區中央北路上的媽祖文化協會，疑似為北聯幫堂口，今年4月10日遭楊男、郭男開槍示威，今天北投分局指出，使用「堅壁...

黃國昌控協助館長案槍手辦特別接見 陳明文：非事實

新北地方法院昨天審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢委任律師黃國昌當庭指稱，民進黨立委陳明文辦公室曾...

影／賓士車遭開槍射成蜂窩 警掌握白色轎車影像曝光！

台中市梧棲區大智路一段旁一輛黑色賓士轎車，今日清晨遭不明人士持槍連開9槍，左側車身留下9個彈孔，場景怵目驚心，幸無人受傷...

「壯陽藥」需求大警方起疑！情趣店老闆用暗語叫外送毒品

台南市陳姓情趣店老闆染上毒癮，打電請人送安毒到店裡時，以「壯陽藥」為術語掩護，警方經過數月跟監、埋伏，昨天到陳位於安南區...

被爆與趙介佑合照 徐國勇：不認識 他今會被開除黨籍

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的29歲兒子趙介佑被爆涉嫌販毒，有媒體刊登內政部長徐國勇和趙介佑曾經合照，徐國勇今天受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。