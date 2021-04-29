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堅壁清野抓北聯幫槍手 大哥風光投案小弟拍影片給媒體
台北市北投區中央北路上的媽祖文化協會，疑似為北聯幫堂口，今年4月10日遭楊男、郭男開槍示威，今天北投分局指出，使用「堅壁清野戰術」斬斷黑幫接應手腳，策動犯嫌出面，楊志豪、郭旻峻今天由小弟們駕駛保時捷，載至警局風光投案，小弟拍攝影片立即提供媒體使用。
北投分局偵查隊長指出，楊、郭犯案逃逸後，都在一起行動，且多次更換藏匿地點，經士林地檢署指揮偵辦，在4月12日及4月20日，共計搜索6處地點，20日拘提接應的3人到案，分別是48歲朱男、37歲邱男、27歲李男等。
據悉，北聯幫成員楊男有毒品前科，且有癲癇及精神科就診紀錄，還曾在2018年間於警局應訊時，因服藥問題情緒失控遭警方壓制，怒罵刑警「我如果150碼沒有打到他家的人，你再看看」並飆罵三字經，法院依照妨害公務執行罪，判處拘役50天可易科罰金。
檢警調查，楊男、郭男疑似因不滿北聯幫成員內部糾紛，光天化日朝媽祖協會開槍示威，逃逸19天後今投案。楊、郭2人交出一把制式手槍，及一支道具槍，至於有無殺傷力，待鑑定釐清。
今天早上7時許，楊、郭2人分別搭兩輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，小弟們早就在場等候拍攝紀錄時刻，楊、郭2人下車後，小弟列隊等候，還有人撐傘，宛如是風風光光走紅毯進入警局，大哥進入警局後，警方隨即拿出拘票逮捕，小弟同時也把影片提供給媒體。
北投分局稱，專案小組從案發後，每日密集召開專案會議，使用「堅壁清野戰術」 犯嫌藏匿需要有後勤補給，因此逐步清除後方可能支援的小弟，並接著策動犯嫌出面，此為刑警慣用的偵辦技巧之一。
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