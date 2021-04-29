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「壯陽藥」需求大警方起疑！情趣店老闆用暗語叫外送毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市陳姓情趣店老闆染上毒癮，打電請人送安毒到店裡時，以「壯陽藥」為術語掩護，警方經過數月跟監、埋伏，昨天到陳位於安南區情趣用品店搜索，發現他涉嫌持有2包安毒。警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

據了解，40歲陳姓男子在台南市安南區經營情趣用品店，陳平常獨來獨往，但檯面下人際關係很複雜，幾個月前開始注意他的行蹤，從旁了解生活狀況，幾次調查下來沒什麼斬獲，只知道他對「壯陽藥」的需求很大。

當時警方就懷疑，陳年紀不算太大，即使需求量大，但有必要吃那麼多壯陽藥，加上情趣用品店也沒有非法販售壯陽藥，才懷疑陳叫的「壯陽藥」另有文章。

台南市警二分局偵查隊，昨天上午11點多持搜索票，前位陳情趣用品店執行搜索，當場查獲陳持有第二級毒品安非他命2包，共重2.36公克，經警詢後移送台南地檢察署調查。陳落網後供稱，「壯陽藥」其實是安毒，他這麼說只是為了當作買毒術語。

陳姓情趣店老闆涉嫌持有安毒被法辦。圖／讀者提供
陳姓情趣店老闆涉嫌持有安毒被法辦。圖／讀者提供

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