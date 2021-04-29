網路爆料北市刑警自稱黑幫喬私人債務 警澄清：做賊喊抓賊

有人在臉書爆料，台北市警察局的刑警自稱是竹聯幫弘仁會成員，還恐嚇喬私人債務。不過被影射的大安警分局今早澄清，爆料網友的內容不正確，沒有辦私案問題。

一名網友昨天在爆料公社發文，指出女性朋友跟人有建案糾紛，協商過程中，台北市某分局刑警自稱竹聯幫弘仁會要處理建案糾紛，結果在電話中又改稱是警察要出來處理3500萬債務。

爆料網友說，對方用三字經辱罵髒話，還要他「好幹麥走，伶北是警察就是要喬，不然怎樣」，囂張的樣子可能是全台灣警界第一名，網友指控分局督察室官官相護，現在已經具狀向地檢署提告。

網友還聲明3天後公布所有黑幫員警影片、照片、通話錄音檔、及該警員姓名及所屬分局！

由於近日發生松山分局黑衣人砸警局，及北投分局借提人犯出現違失，因此被影射的大安警分局立即由督察組啟動調查。

大安警分局今早舉行記者會，指出爆料公社公開版貼文，暱稱Sheng Jay的網友，指出北市某分局刑警自稱幫派分子且口出不雅言詞要處理建案糾紛及3500萬債務，經檢閱該段錄音及照片，查知所指對象為大安分局偵查隊趙姓小隊長。

警方說，經過調查，趙姓小隊長今年2月間接獲民眾報案，聲稱遭人脅迫簽立債權協議書且恐嚇取財，警方依規定受理並製作相關指證筆錄，蒐集相關犯罪事證後，3月報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

不過在這期間，被害人仍持續遭受騷擾，趙姓小隊長決定電話聯繫犯嫌並假裝是幫派分子，希望能突破嫌犯心防並露出馬腳，但嫌犯並未上當，趙姓小隊長只能明示警察身分，並喝令犯嫌主動出面投案

不過犯罪成員仍拒不出面，且利用已經知道佯裝幫派份子的人是警察，3月31日向分局督察組檢舉趙姓小隊長辦私案。

大安警分局接獲檢舉後展開內部調查，經過查訪案件被害人及檢閱相關偵查卷資，確認趙姓小隊長偵辦的案件，不但已報請檢察官指揮偵辦，且在越轄查緝期間，都依規定通報當地警分局派員會同，偵辦過程依法有據，程序正當也沒有違誤。

至於這名爆料網友指稱承辦員警自稱幫派分子及口出不雅言詞部分，由於此案的犯罪成員具有重大刑案通緝身分，且持續從事不法行為，為儘速緝捕到案，小隊長才利用較能貼近犯嫌的口吻對談，希望讓對方卸下心防，沒有不法意圖。