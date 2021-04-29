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北聯幫槍擊2嫌 搭保時捷投案交2槍 北投分局：全程掌控

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北聯幫「楊鷲」「大郭」本月10日，朝中央北路上黑幫堂口、台北市媽祖文化協會開3槍逃逸，19天後，今天早上2人分別搭乘保時捷休旅車，從右前座下車，沒上銬走進北投分局投案。北投分局指出，全程均有刑警持拘票在旁，一路將人帶進分局。

台北市警局北投分局，今天上午10點開記者會說明立法委員邱顯智臉書質疑警方開特權，隨後偵查隊長接受媒體採訪，直接宣布4月10日槍擊案破案，楊、郭2名犯嫌今天早上7時許，正在北投分局製作筆錄。

今天上午7點33分，44歲楊鷲、43歲大郭分別搭乘小弟駕駛的保時捷凱燕Porsche Cayenne，一輛黑色一輛白色停在北投分局外，刑警沒有上銬，而是站在分局門口外等候，楊、郭2人均從右前座下車，走進分局投案，並交出1把作案用的制式手槍，及1支道具槍，目前依程序接受訊問製作筆錄。

北投分局指出，犯嫌到案過程，均有偵查隊刑警全程掌握，且有持拘票逮捕，目前正在訊問中釐清案件起因及背後糾紛原因，全案朝槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦中。

北聯幫堂口本月10日遭幫派成員開槍，今天楊男、郭男搭乘保時捷到案。記者蕭雅娟／翻攝
北聯幫堂口本月10日遭幫派成員開槍，今天楊男、郭男搭乘保時捷到案。記者蕭雅娟／翻攝

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