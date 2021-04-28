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夜店群毆員警致死案 嫌犯許淳凱從馬來西亞押回

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

發生在103年9月13日凌晨的台北市信義區夜店衝突案，信義警分局偵查佐薛貞國遭圍毆致死，主嫌之一的許淳凱事後潛逃出境藏匿。經刑事警察局聯繫，今年4月1日由馬來西亞警方在吉隆坡緝獲許淳凱，刑事局幹員28日傍晚將許淳凱押返桃園機場，隨即送往台中看守所檢疫。

警方指出，許淳凱108年3月由最高法院判處有期徒刑13年定讞後，因遲未到案服刑，台北地方檢察署於108年10月16日發布通緝。刑事警察局國際科、台北市刑大、航警局刑大、駐馬來西亞警察聯絡官組成專案小組追緝。

警方調查，許淳凱先偷渡至大陸，再輾轉潛逃至馬來西亞藏匿，專案小組透過駐外聯絡官通報馬來西亞皇家警察總署刑事偵查局(CID)，並請駐馬來西亞台北經濟文化代表處協助，馬國警方今年4月1日在吉隆坡市區一處民宅內將許淳凱緝捕到案。

刑事警察局幹員28日上午搭乘長榮航空公司班機前往吉隆坡，從馬來西亞警方手中接押許淳凱後，班機於傍晚5時45分返抵桃園機場，員警在空橋門口宣讀權利並上銬，押解許淳凱通過檢疫等入境程序，至航警局偵訊室由檢察官以視訊的方式完成偵訊，再由專案小組解送台中看守所執行14天的入境檢疫程序。

刑事警察局警政監駱立凡表示，特別感謝馬來西亞警方，在這次調查及緝捕行動中動員大量警力，協助後續遣返事宜。去年在馬來西亞警方的協助下，共計緝獲我方6名詐欺、毒品通緝犯並遣送回台，今年前4個月也逮捕並押解10名我國外逃通緝犯返國歸案，包括28日的許淳凱在內。未來將持續與友好國家警方共同合作，打擊跨國犯罪。

103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案，下機後員警在空橋門口宣讀權利並上銬。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案，下機後員警在空橋門口宣讀權利並上銬。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（中），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（中），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右二），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右二），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右二），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。下機後許淳凱通過疾管署體溫檢測站，確認沒有發燒。記者陳嘉寧／攝影
103年9月參與台北市信義區夜店衝突涉嫌毆打信義警分局偵查佐薛貞國致死的許淳凱（右二），判刑13年定讞後潛逃出境，刑事局幹員28日傍晚從馬來西亞吉隆坡將許淳凱押回歸案。下機後許淳凱通過疾管署體溫檢測站，確認沒有發燒。記者陳嘉寧／攝影

馬來西亞 警察 桃園機場 夜店

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