夜店群毆員警致死案 嫌犯許淳凱從馬來西亞押回

發生在103年9月13日凌晨的台北市信義區夜店衝突案，信義警分局偵查佐薛貞國遭圍毆致死，主嫌之一的許淳凱事後潛逃出境藏匿。經刑事警察局聯繫，今年4月1日由馬來西亞警方在吉隆坡緝獲許淳凱，刑事局幹員28日傍晚將許淳凱押返桃園機場，隨即送往台中看守所檢疫。

警方指出，許淳凱108年3月由最高法院判處有期徒刑13年定讞後，因遲未到案服刑，台北地方檢察署於108年10月16日發布通緝。刑事警察局國際科、台北市刑大、航警局刑大、駐馬來西亞警察聯絡官組成專案小組追緝。

警方調查，許淳凱先偷渡至大陸，再輾轉潛逃至馬來西亞藏匿，專案小組透過駐外聯絡官通報馬來西亞皇家警察總署刑事偵查局(CID)，並請駐馬來西亞台北經濟文化代表處協助，馬國警方今年4月1日在吉隆坡市區一處民宅內將許淳凱緝捕到案。

刑事警察局幹員28日上午搭乘長榮航空公司班機前往吉隆坡，從馬來西亞警方手中接押許淳凱後，班機於傍晚5時45分返抵桃園機場，員警在空橋門口宣讀權利並上銬，押解許淳凱通過檢疫等入境程序，至航警局偵訊室由檢察官以視訊的方式完成偵訊，再由專案小組解送台中看守所執行14天的入境檢疫程序。