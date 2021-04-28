為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

新北地方法院院今審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩仍堅稱沒有殺人犯意，只是一時氣憤才開槍，他首度向陳之漢道歉，要求陳之漢委任律師黃國昌轉達。不過，黃國昌當庭表示，劉還是不願供出真相，何來原諒。黃國昌更指出寶和會犯下的3起槍擊案模式相同，他指稱立委陳明文辦公室曾協助辦理槍手的特別接見，讓成員探視槍手。

陳之漢去年8月在他經營的健身房前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，指揮劉去開槍。去年底劉丞浩及施俊吉依殺人未遂等罪遭新北地檢署起訴。

今審理時，劉再度否認殺人犯意，他稱這段時間有反省，他不應該對館長開槍。劉首度向陳之漢道歉，並請委任律師轉告。劉表示他的槍是幫朋友保管，先前未受過專業訓練，是因為跟陳產生糾紛，一時氣憤，當天是瞄準手腳開槍，沒有殺人犯意。

施俊吉則表示，他在此案遭拘提前沒有任何前科，卻被說成槍擊案共犯以及寶和會成員，他否認所有犯行。

陳之漢在今年2月間曾發表聲明，他對劉等2人喊話，若他們願意供出幕後真兇，願意與他們和解，並請求法院從輕量刑。

黃國昌表示，劉丞浩雖要他轉達歉意，但劉至今仍否認犯意，且不願說出真相，從起訴書可以明顯看到這是一起策畫好的計畫，並非劉所說的一時氣憤，他感受不到歉意，也認為陳之漢無法接受。黃表示，這些案件不是一個人能完成，而是暴力組織寶和會在背後指使。

黃國昌表示，寶和會犯罪遭起訴的3起槍擊案，「王國振槍擊案」、「徐錦泉槍擊案」及「陳之漢槍擊案」，是由施俊吉指揮黃啟文、陶彥誠、劉丞浩分別擔任三案的槍手，並負責全案的過程、逃亡路線、藏匿地點及投案方式，並負責交付槍手安家費及選定辯護人。