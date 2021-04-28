為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助
新北地方法院院今審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩仍堅稱沒有殺人犯意，只是一時氣憤才開槍，他首度向陳之漢道歉，要求陳之漢委任律師黃國昌轉達。不過，黃國昌當庭表示，劉還是不願供出真相，何來原諒。黃國昌更指出寶和會犯下的3起槍擊案模式相同，他指稱立委陳明文辦公室曾協助辦理槍手的特別接見，讓成員探視槍手。
陳之漢去年8月在他經營的健身房前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，指揮劉去開槍。去年底劉丞浩及施俊吉依殺人未遂等罪遭新北地檢署起訴。
今審理時，劉再度否認殺人犯意，他稱這段時間有反省，他不應該對館長開槍。劉首度向陳之漢道歉，並請委任律師轉告。劉表示他的槍是幫朋友保管，先前未受過專業訓練，是因為跟陳產生糾紛，一時氣憤，當天是瞄準手腳開槍，沒有殺人犯意。
施俊吉則表示，他在此案遭拘提前沒有任何前科，卻被說成槍擊案共犯以及寶和會成員，他否認所有犯行。
陳之漢在今年2月間曾發表聲明，他對劉等2人喊話，若他們願意供出幕後真兇，願意與他們和解，並請求法院從輕量刑。
黃國昌表示，劉丞浩雖要他轉達歉意，但劉至今仍否認犯意，且不願說出真相，從起訴書可以明顯看到這是一起策畫好的計畫，並非劉所說的一時氣憤，他感受不到歉意，也認為陳之漢無法接受。黃表示，這些案件不是一個人能完成，而是暴力組織寶和會在背後指使。
黃國昌表示，寶和會犯罪遭起訴的3起槍擊案，「王國振槍擊案」、「徐錦泉槍擊案」及「陳之漢槍擊案」，是由施俊吉指揮黃啟文、陶彥誠、劉丞浩分別擔任三案的槍手，並負責全案的過程、逃亡路線、藏匿地點及投案方式，並負責交付槍手安家費及選定辯護人。
黃當庭以ppt表示，從槍手的接見對話譯文及接見紀錄顯示，當時已入監服刑的槍手黃啟文是第四級的受刑人，根據監所接見規定，只能接見親屬，不過，黃透過寶和會前會長邵柏傑打電話找立委陳明文辦公室辦理增見，幫眾除了前往探視，還定期交付安家費作為槍手的代價，陶彥誠也是循相同模式進行。公訴檢察官也表示，從槍手的接見紀錄及接見對話譯文顯示這幾起槍擊案犯罪的模式相同。
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