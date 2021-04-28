跨境詐騙印度人 刑事局逮7嫌送辦

以25歲楊姓男子為首的跨境詐欺集團，利用社群軟體招攬印度人成為投資會員詐錢，因受害者眾，刑事局循線逮7嫌，楊男自稱落網前去拜拜求籤就寓意賊星該敗。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長李明道表示，今年初接獲線報，指楊男等嫌於新北市中和區一處大樓內設立詐欺機房，且由楊男和24歲俞男擔任現場負責人，另24歲施男等5人則為機房成員。

據調查了解，此詐欺集團透過社群軟體臉書申請取名印度假姓名帳號和成立粉絲專頁行騙，成員再利用谷歌Google翻譯軟體發文，在臉書、IG、LINE和微信等多個社群公開招攬不特定境外印度人加入TMO投資平台。

詐欺集團將投資會員分為7個等級，等級越高者可解越多任務獲利，其中，等級1的會員完全免費，等級2的會員就要收取1000盧比（約為新台幣374元），等級7的會員則收取10萬盧比（約新台幣3萬7000餘元）。

同時，詐欺的TMO投資平台則置放多個影片連結，詐騙成員佯稱和全球千大企業合作，會員只要在相關YouTube頻道影片「點讚」解任務即可獲利，若邀其他親友加入還可抽取佣金。

但若被害人要提領獲利現金時，詐騙集團成員就會以網頁更新為由藉故推託，甚至封鎖被害人斷聯。

全案經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組經蒐證完成，於4月20日持搜索票至新北市中和區查獲楊男等7嫌，並扣押相關贓證物，初查網站會員逾2600人、財損約100萬元。

楊男落網後向警方表示，自己前幾天才去四面佛廟拜拜求籤詩，內容為「假君財物自當還、謀賴心欺他自奸、幸有高臺明月鏡、請來對照破機關」，似乎冥冥中就註定。全案詢後依詐欺等罪嫌移請新北檢偵辦。

刑事局說，後續將聯繫國際刑警組織和駐印度代表處協助聯繫印度政府和當地警察和受害人，進行相關處理。同時，經查不排除也有國人受害，持續清查。