人呢？新北、台南警方聯手攻堅緝毒 毒犯竟藏身頂樓水塔

新北市新莊警分局日前查緝販毒案，一路循線追查到台南市，22日與轄區警方聯手攻堅，赫然發現屋內滿是槍枝改造工具，鄭姓嫌犯趁隙逃出屋外藏匿於公寓頂樓水塔內，還是被揪了出來，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

新莊警分局偵查隊是在查緝毒品案時，鎖定平日在台南市活動的45歲鄭姓男子利用網路販毒，便與台南市第一警分局偵查隊聯手蒐證之後，22日凌晨持拘票前往台南市東區仁和路1幢公寓準備攻堅逮人。

專案小組發現鄭男住處外面裝設大量監視器，因此不敢大意，在屋外忍受蚊蟲叮咬埋伏近3小時，直到1名毒蟲買家登門，員警才趁隙攻堅進入屋內，赫然發現屋內是槍枝改造工廠，但鄭男還是察覺到動靜，早一步開溜。

員警小心翼翼搜索，但裡裡外外搜遍，就是看不到鄭男蹤影，一度懷疑他跳樓逃逸，但帶隊的新莊偵查隊小隊長施富承靈機一動，冒險爬上頂樓加蓋的鐵皮屋頂查看，才從不鏽鋼水塔裡揪出嫌犯。