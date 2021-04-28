7歲童學柔道摔成腦死「舅舅阻止就能救」？網心涼點出關鍵

台中市豐原區一名7歲男童在21日上柔道課時，遭何姓教練、另名同課程學童輪流重摔，導致瀕臨腦死。圖／家屬提供

近日一名7歲男童上柔道課時，遭教練及學長連續重摔導致頭部重創昏迷，引發社會譁然。男童父親接受訪問時質疑「舅舅在旁錄影卻不阻止」的行為不合理，使「拍攝者救不救」議題在網路引起熱烈討論，有網友心涼勸「沒事別幫人帶小孩」。

台中一名7歲男童21日時學習柔道時，遭何姓教練及學長「重摔27次」使頭部重創接近腦死，當時男童舅舅在旁拍攝的影片公開後，更引發各界抨擊聲浪，除批判教練授課方式外，拍攝影片的舅舅也遭質疑未及時阻止導致憾事發生，男童父親昨（27）日接受訪問時更直言舅舅「行為不合理」、「想追究舅舅責任」。

部分網友也認為男童舅舅身為陪同家長，在孩子連續被摔、哭喊求饒時就該制止，「本來就很奇怪，你在那邊錄不救」、「舅舅本來就有責任啊，是男童父母託付給他欸」、「這是我看過最真實的拍攝者不救？」、「放任小孩子這種摔法，正常人都會認為教練有問題」。

但也有人認為，這類說法必須建立在「孩子出事」上，否則就變成教練爆料「台灣人就是濫情刁民，難怪小孩都不成長」，到時連孩子爸媽都不挺，舅舅反成「恐龍家長」。「要是小孩沒出問題，插手制止會不會被說是怪獸家長」、「今天是出事了，這些人才可以出來說為什麼不阻止，如果今天沒事，家屬出來靠北，這些人又會酸媽寶、恐龍」、「該有專業知識且對訓練安全負責的是場館教練，況且還先打預防針小孩會哭很正常的情況，沒上帝視角不知道會摔到這麼嚴重，干預如果沒事被嗆妨礙教學」、「誰事先會知道柔道教練是這種人，都嘛相信專業」。

男童母親也表示離婚2年間，都是哥哥和母親在幫忙照顧兒子，「我哥哥就像孩子的爸爸，很愛二個孩子」，當天也是相信教練專業才沒馬上制止，「哥哥比任何人更難過，每天都很自責」，希望外界能給哥哥平反誤解的機會。有網友也認為「舅舅有夠倒楣」、「小孩都舅舅幫忙顧，現在出事了要出來怪舅舅」，甚至心涼表示「有功無賞，弄破要賠」、「所以沒事別幫忙顧小孩啊。好的沒份，一出事還要負責任」。