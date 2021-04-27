黑衣人闖中崙派出所疑點 真相待司法調查

台北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸電腦，今天證實監視器影像遭前所長許書桓刪除，分局長和正、副所長因此下台，諸多疑點仍待司法調查還原真相。

台北市警察局長陳嘉昌今天上午率員赴台北市議會警政衛生委員會進行專案報告，會中證實前中崙派出所長許書桓疑誤刪監視器影像，經還原影像後，已將許書桓和副所長顏敏森依涉湮滅證據及縱放人犯之嫌函送台北地檢署偵辦。

隨後，市警局下午也緊急召開記者會說明，松山警分局長林志誠因案發後第一時間未完全了解狀況和對外說明清楚，他今天自請處分，也決定將他調整為內勤職務。

另，松山分局稍晚也將顏敏森調離主管職。

此案緣起於松山警分局一名楊姓員警16日凌晨在中崙派出所附近路口和人起口角糾紛，他隨即返回警局閃躲，不料這群黑衣人竟闖入警分局一樓的中崙所並砸毀電腦，徐男等人當下致歉和寫悔過書就離去未送辦，基層不滿者21日晚間上網發文爆料此事才曝光。

據市警局調查了解，案發當時值班者的顏敏森在許書桓16日上午8時上班後便向其報告此事，許書桓當晚7時許要格式化USB以下載監視器資料作為備份查案，疑因操作不當誤格式化電腦紀錄，導致當晚7時前的監視器畫面因此遺失。

直到臉書「靠北警察」爆料文於21日晚間曝光此案後，林志誠立即交代警分局督察組清查、回覆，許書桓也向林志誠報告此事。

松山警分局22日也接連召開兩場記者會對外說明，當天下午也協請市警局科技偵查隊查看監視器影像，涉案兩嫌與楊姓員警還上演握手和解戲碼。

市警局啟動調查後便將中崙派出所電腦進行查扣，經市刑大帶回監視器檔案進行修復，於25日中午完成，經查還原影像發現，除24日原先送辦7嫌外，還另有3嫌涉案，25日併案送辦，共計查獲10嫌。

由於松山警分局22日記者會稱徐男等人是不慎碰倒電腦螢幕而非故意毀壞，且監視器是受台電公司15日停電影響，林書桓16日上班後忘做復電重啟設定，才沒錄到事發畫面。媒體質疑警分局先前說法和市警局調查有所抵觸。

對此，市警局督察長翁群能表示，林書桓因操作不當而格式化監視器畫面一事，為其個人陳述，市警局嚴謹查辦認為他涉有疏失，才將他送辦，全案已進入司法調查程序。