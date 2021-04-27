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太魯閣號事故台鐵代位求償 擬每名罹難者1570萬

中央社 / 台北27日電

台鐵太魯閣號事故釀49死。本報資料照片
台鐵太魯閣號事故釀49死。本報資料照片

交通部長王國材今天指示台鐵，加速辦理太魯閣號事故後續補賠償。台鐵說，5月分區與罹難者家屬說明，台鐵代位求償給予補償金，金額比照普悠瑪事故每名罹難者新台幣1570萬元。

台鐵說，太魯閣號事故發生第一時間，台鐵已發給罹難者家屬10萬元慰問金及250萬元補償金，目前正簽辦280萬元濟助金。

太魯閣號事故造成49人罹難、200多人受傷，目前仍有10人住院。王國材今天分別到新北市的慈濟醫院及桃園市的敏盛醫院慰問傷者。一名傷者表達出院後仍會有行動不便的問題，希望能在家中裝設爬梯機，王國材長立即指示台鐵局盡速處理。

王國材也指示台鐵，加速辦理後續補賠償作業。

台鐵說，5月會分區與罹難者家屬說明，因太魯閣號事故涉及對違規廠商的訴訟，考量司法程序曠日費時，將由台鐵替罹難者家屬代位求償，由台鐵先給予補償金，金額比照普悠瑪事故時，台鐵給予罹難者家屬的賠償金，每名罹難者是1570萬元。

台鐵說，1570萬元是暫訂金額，因求償金額還會再精算，未來如果實際求償的金額高於1570萬元，也會將多出部分轉給罹難者家屬，若少於1570萬元，已給罹難者家屬的部分，由台鐵自行吸收。

台鐵 王國材 太魯閣撞車事故

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