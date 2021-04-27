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北市防疫旅館老翁死亡新冠採檢陽性 檢方批衛生局卸責

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

全台第12名新冠肺炎死者，高齡79歲老翁從菲律賓搭機來台，持有搭機前3天的檢驗陰性報告，入住防疫旅館曾無食慾一度送醫，21日卻被發現陳屍防疫旅館。檢察官痛批，防疫旅館是高風險地區，老翁無他殺疑慮，本應從「行政相驗」，若要依循現有制度司法相驗，衛生局也不該卸責，應派出專業人員在場控管風險，不該無辜的刑警、法醫 、殯葬人員變成「活動汙染源」暴露在危險之中。

老翁本月8日從菲律賓搭機來台，持有搭機前3天的檢驗陰性報告，入境住在防疫旅館檢疫，19日因心情不好沒食慾，經衛生局安排就醫，沒有發燒和呼吸道相關狀況，沒有採檢就送回旅館繼續防疫，不料21日老翁未領早餐，旅館人員發覺有異，才發現老翁陳屍房間。中央流行疫情指揮中心稱，老翁死亡後，經法醫採檢後，2天後確診陽性，因在防疫旅館居家檢疫期間，以及就醫時接觸者，皆有適當防護，故無匡列接觸者。

據悉，警方接獲防疫旅館有人員死亡，第一時間通報衛生局告知狀況，求助詢問衛生局如何處置。衛生局企劃師回答，檢體採檢應由法醫研究所或者地檢署法醫採檢「非屬本單位權責」。衛生局沒有交代清楚從何判斷不須介入、為何不需要公衛醫師採檢防疫旅館死者。此案由法醫相驗，法醫直接採檢，遺體用2層屍袋包裹，移置殯儀館。

知情人士表示，2名刑警前往死亡現場，穿著防護衣採證，但卻在工作完成後要離開旅館，旅館人員竟表示，防護衣是你們帶來的，不能脫掉，不能留在這裡。刑警進退兩難，只能穿著防護衣，開車回警局走進辦公室。刑警的同事們見狀問，為何穿成這樣？他們回答，剛剛去防疫旅館相驗，大家聽聞嚇得跳腳飆罵「快出去！」並儘速消毒取下防護衣，才回到辦公室辦公。

不料，當天又有2人穿著防護衣走進警局辦公室，自稱是殯葬人員，洽公處理老翁過世的文書資料，警方見狀直搖頭，請殯葬人員到外頭等候，在協助辦理文件。

這荒唐事件顯示，老翁因心因性死亡，遺體已火化，但處置過程中2名刑警、4名消防隊員、法醫、殯葬人員在工作上受理死亡案件，除了法醫外，原本就非醫療專業人士，卻暴露在危險之中，刑警、殯葬人員穿著防護衣離開防疫旅館，宛如是「活動汙染源」

檢方痛批，在高風險的防疫旅館中的個案死亡，衛生單位怎麼可以第一時間不跳出來處置，是在打賭不會檢測出陽性嗎？讓刑事警察、殯葬人員、殯儀館眾多家屬等非專業人員暴露在危險第一現場。本案遺體位處地點特殊，老翁死亡無外力因素，應「依循行政相驗」由醫師判斷死亡原因為何，但衛生局疑似甩鍋，自稱非權責單位。

如今當日負責採檢的法醫，以不記錄時數的病假，在家自主健康管理14天，2周的工作交由另名法醫，及其他地檢署法醫支援。反觀刑警則是戴上口罩自主健康管理，仍在警局上班，但也擔心健康疑慮，日前自費快篩採檢為陰性。

法界指出「既有的處置流程根本有問題」顯然有重大瑕疵，應從源頭制度面反思有無改善空間，即使最後依然由法醫司法相驗，衛生單位更應派出專業人員，至防疫旅館監理、控制風險，而非甩鍋卸責，讓民眾曝露在危險之中。

衛生局出面評估疫情，決定是否介入處理。圖／翻攝因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情法醫相驗通報及處理流程
衛生局出面評估疫情，決定是否介入處理。圖／翻攝因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情法醫相驗通報及處理流程

衛生局 防疫旅館 新冠肺炎

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