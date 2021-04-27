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松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

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影／松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市警局松山分局日前遭人闖入，砸毀電腦，事件一路延燒，警方今天舉行記者會宣布將松山分局長林志誠調至內勤職務，林也現身記者會再次說明案情，但面對部分媒體追問，他未回應、匆忙離開，遭嗆「這樣記者會乾脆不要開」。

台北市警局今午表示，林志誠在案發後啟動調查，卻未能了解實情、嚴正執法，舉行兩次記者會說明，仍遭民眾質疑公權力不彰，他自請處分後，已調整內勤職務。

面對媒體追問案情，市警局督察長翁群能說，詳細案情由林志誠受訪說明，林上台後表示，全案中崙派出所員警有處理不當，他當初也是採信派出所說法，所以他也有調查不明、督導不周的責任，對此特別向社會大眾道歉。

林志誠說，全案在4月21日晚上即展開調查，案情有未查實狀況，他在將所長、副所長調查報告函送出去後，今天凌晨3時許就向市警局自請處分，「錯了就是錯了，沒有什麼好辯解的」。

現場記者追問，案發當時有員警受傷，為何還要將黑衣人找回分局，與楊姓警員握手道歉？林志誠說，員警傷勢不明顯，當下4名員警能在96秒將10名男子趕出警所，的確不容易，應予以肯定，但對案情未如實回報上級，還是有其缺失，獲悉後都已盡快調查。

警方原本表示詳細案情會由林志誠進一步說明，但林的說法並未回應記者所問的問題，不僅遭疑答非所問，後續有部分記者追問，林卻急著下台離開，對此，有記者忍不住直言「這樣記者會乾脆不要開」。

警方今天舉行記者會宣布將松山分局長林志誠調至內勤職務，林也現身記者會再次說明案情。記者李隆揆／攝影
警方今天舉行記者會宣布將松山分局長林志誠調至內勤職務，林也現身記者會再次說明案情。記者李隆揆／攝影

記者會 北市

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