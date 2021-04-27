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松山分局黑衣人滋事 王世堅質疑：是酒店有公關費關係好？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

台北市松山警分局楊姓教官酒後與人口角衝突，「黑衣人」闖入中崙派出所鬧事羅生門。台北市警察局今赴議會警衛委員會工作報告，北市警察局長陳嘉昌表示，還原監視影像後，北市警局將函送的滋事分子增至十人，議員王世堅問，這些「黑衣人」是否有幫派背景？是否與對面酒店業者有關？滋事分子才有恃無恐？警察局長陳嘉昌僅表示，這十人滋事分子並無幫派註記。

台北市警察局今赴議會警衛委員會工作報告，議員王世堅質疑，中崙派出所對面就是一家很大酒家，這十位滋事者是否是酒店泊車小弟？陳嘉昌表示，目前松山警分局還在清查。

陳說，目前調查，這十人並沒幫派註記，議員要求警察局進一步追查，是否有員警與這些鬧事者有關？導致滋事者有恃無恐，王世堅質疑「是否因有公關費？關係好得很？打架鬧事沒關係？」陳嘉昌回應，有考慮到這件事，會徹查嚴辦。

陳嘉昌表示，還原監視器影像後，當天闖入派出所滋事的人數有十人，當時派出所內僅四人，影像有錄到，當時副所長正忙著壓制滋事者，副所長很英勇忙著壓制進來的人，但疏失是沒有第一時間依現行犯處理，另外前所長稱不小心刪除影像，北市警局該辦就會辦，證據到哪，就會辦到哪裡。

台北市松山警分局長林志誠今還原當天狀況，當天黑衣人闖入中崙派出所，當天派出所內有四名同仁，同仁快速在96秒內處理茲鬧情事，分局第一時間也掌握兩人鬧事嫌犯，後再掌握五人，還原影像後，另追出三人，依照妨礙公務、毀損公物、聚眾滋擾函送法辦。

王世堅也問，台北市警察局沒有當場移送鬧事者，當天下午竟還與滋事者握手顏歡和解？林志誠說，北市警察局絕無握手僅是相互致意？王世堅問，握手的通通有法辦？林志誠回，「有、有」。

議員王世堅問，這些「黑衣人」是否有幫派背景？是否與對面酒店業者有關？滋事分子才有恃無恐？警察局長陳嘉昌僅表示，這十人滋事分子並無幫派註記。記者林麗玉／攝影
議員王世堅問，這些「黑衣人」是否有幫派背景？是否與對面酒店業者有關？滋事分子才有恃無恐？警察局長陳嘉昌僅表示，這十人滋事分子並無幫派註記。記者林麗玉／攝影

警察 陳嘉昌 王世堅

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