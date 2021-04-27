囂張！覬覦桃園工地福利社 要求承包被拒竟當街開槍

桃園吳姓男子看準大園區一處建案旁福利社利益，為了想分一杯羹和詹姓負責人要求給他承包，詹因已交給吳姓友人負責，吳竟跑回家取槍恫嚇「沒看過東西嗎？」還發生口角朝吳開槍，所幸沒有擊中未釀傷亡，檢警拘提吳起獲作案槍彈，偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴他。

檢警調查，吳男（49歲）今年1月14日中午12點多，到大園區客運路二段的工地找詹男談判，表示打算承包該工地福利社經營，未料詹不同意當場拒絕，並告知已經交由吳姓友人負責。

吳男時隔1個多小時再回到現場，亮出繫在腰間的手槍，對詹恫嚇說「你是沒有看過東西是嗎？」之後又和詹的吳姓友人發生口角，光天化日下就朝他開槍射擊，所幸吳姓友人即時閃躲沒中彈，吳隨即竄逃，警方獲報工地有糾紛，循線到吳在桃園區介壽路住處拘提，起獲作案用手槍。

吳男落網後隨即被收押，檢方訊時，他自稱槍彈是死去的朋友交付，當天有在工地開槍，在場的詹男、吳男證稱，吳因為覬覦福利社利益，先是亮槍恐嚇又朝他射擊，所幸並未造成傷亡，另有警方扣案槍案佐證，經鑑定具有殺傷力。