台南通緝犯駕車衝撞警車、民車逃脫 落網後2罪判8月
47歲詹姓男子4年前駕車行經台南市永康區中山南路段，因違規轉彎經員警巡邏車鳴笛示警，反而加速逃逸，員警駕駛巡邏車從後追趕，直至北區開元路與北園街口，遇到紅燈才停止，員警見狀將警車擋在左側並喝令他下車，他竟衝撞警車後加速倒車撞及後方民車逃離現場，後因販賣毒品落網，台南地院認他犯損壞公務員職務上掌管物品罪及毀損他人物品罪，應執行8月徒刑，可上訴。
詹姓粗工因毒品案件，經台南地院判處有期徒刑4月、10月，經上訴台南高分院駁回而確定，並於2016年11月1日執行完畢。2017年1月3日0時56分，他駕駛轎車，行經永康區中山南路段時，因違規轉彎經警方巡邏人員鳴笛示警，當時他因案被通緝擔心被捕，反而駕車逃逸。
員警旋即駕駛巡邏車從後追趕，詹駕車至北區開元路與北園街口，見紅燈停止，吳姓員警見狀駕駛巡邏車擋在車輛左側，防止他再度逃逸，涂姓員警則喝令他下車。
未料，詹駕車衝撞巡邏車，造成巡邏車右前葉子板、右前門、右後門、右後視鏡、右前門鈑金等多處毀損，同時加速倒車撞上停在後方邱姓男子所駕駛轎車，致該車受有前保險桿、左側後車門、左側後葉子板、後保險桿等多處毀損後逃離現場。後因他涉販賣毒品落網。
台南地院審酌，詹遇警攔檢，未遵從指示停車受檢即加速逃逸，並駕車衝撞警用巡邏車，造成警用巡邏車受損，藐視公權力、妨害國家公務執行，對值勤員警人身安全也具有高度危險性，又為逃離現場，恣意倒車衝撞邱駕駛轎車，可見詹目無法紀及罔顧他人生命、身體或財產權益心態，惟念及他犯後坦承犯行，態度尚可，應執行8月徒刑，可上訴。
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