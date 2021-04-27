快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

台南通緝犯駕車衝撞警車、民車逃脫 落網後2罪判8月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

47歲詹姓男子4年前駕車行經台南市永康區中山南路段，因違規轉彎經員警巡邏車鳴笛示警，反而加速逃逸，員警駕駛巡邏車從後追趕，直至北區開元路與北園街口，遇到紅燈才停止，員警見狀將警車擋在左側並喝令他下車，他竟衝撞警車後加速倒車撞及後方民車逃離現場，後因販賣毒品落網，台南地院認他犯損壞公務員職務上掌管物品罪及毀損他人物品罪，應執行8月徒刑，可上訴。

詹姓粗工因毒品案件，經台南地院判處有期徒刑4月、10月，經上訴台南高分院駁回而確定，並於2016年11月1日執行完畢。2017年1月3日0時56分，他駕駛轎車，行經永康區中山南路段時，因違規轉彎經警方巡邏人員鳴笛示警，當時他因案被通緝擔心被捕，反而駕車逃逸。

員警旋即駕駛巡邏車從後追趕，詹駕車至北區開元路與北園街口，見紅燈停止，吳姓員警見狀駕駛巡邏車擋在車輛左側，防止他再度逃逸，涂姓員警則喝令他下車。

未料，詹駕車衝撞巡邏車，造成巡邏車右前葉子板、右前門、右後門、右後視鏡、右前門鈑金等多處毀損，同時加速倒車撞上停在後方邱姓男子所駕駛轎車，致該車受有前保險桿、左側後車門、左側後葉子板、後保險桿等多處毀損後逃離現場。後因他涉販賣毒品落網。　　

台南地院審酌，詹遇警攔檢，未遵從指示停車受檢即加速逃逸，並駕車衝撞警用巡邏車，造成警用巡邏車受損，藐視公權力、妨害國家公務執行，對值勤員警人身安全也具有高度危險性，又為逃離現場，恣意倒車衝撞邱駕駛轎車，可見詹目無法紀及罔顧他人生命、身體或財產權益心態，惟念及他犯後坦承犯行，態度尚可，應執行8月徒刑，可上訴。

台南地院認詹姓男子犯損壞公務員職務上掌管物品罪及毀損他人物品罪，應執行8月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認詹姓男子犯損壞公務員職務上掌管物品罪及毀損他人物品罪，應執行8月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

毒品 通緝

延伸閱讀

4縣市院檢通緝犯藏身台南麻豆 警查獲找到兩把槍

通緝犯檢駕車逃逸衝撞巡邏車 被判徒刑8月

男當街遭擄走再丟包 4嫌7小時內落網

印尼失聯女移工在台躲了12年 新竹北上基隆訪友落網

相關新聞

正副所長依滅證罪送辦！黑衣人闖松山分局 警局長改口「監視器有錄到」

台北市松山警分局楊姓教官4月16日凌晨酒後，在外與人口角衝突，導致「黑衣人」闖入中崙派出所毀損電腦螢幕，派出所一開始稱因...

小貨車逆向鬼切害慘機車 騎士如彈珠連撞彈飛

新竹縣新埔鎮昨天上午發生一起小貨車與機車的車禍事故，貨車逆向「鬼切」，導致騎士閃避不及，接連失控撞上貨車及自小客車，機車...

囂張！覬覦桃園工地福利社 要求承包被拒竟當街開槍

桃園吳姓男子看準大園區一處建案旁福利社利益，為了想分一杯羹和詹姓負責人要求給他承包，詹因已交給吳姓友人負責，吳竟跑回家取...

台南通緝犯駕車衝撞警車、民車逃脫 落網後2罪判8月

47歲詹姓男子4年前駕車行經台南市永康區中山南路段，因違規轉彎經員警巡邏車鳴笛示警，反而加速逃逸，員警駕駛巡邏車從後追趕...

中壢分局「你很蠢」之爭 警是否依法盤查？

一位音樂老師（下稱A）在臉書以「失去自由的9小時」為題，張貼一篇文章和影片，表示日前她到中壢準備上課排練，路上邊走邊吃早餐，突然被警員攔下要她出示證件接受盤查，音樂老師不服問為什麼要盤查，警員只表示「之前沒看過妳」、「因為妳一直看我，憑我的經驗……」要求A出示證件。

中橫3屍案 1人是警官

台中和平中橫公路產業道路前天驚傳三名年輕男女疑燒炭死在一輛租賃車上，死者包括一名台北市警交通分隊長；檢方昨天相驗，確定死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。